Brezilya: Venezuela'da Maduro yönetimini artık tanımıyoruz

Söz konusu açıklamada, Brezilya'nın bundan böyle Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido'yu bu ülkenin lideri olarak kabul ettiği ifadesi yer aldı.





Başkanlığında ikinci döneme başlayan Maduro ise kendi liderliğini gayrimeşru gösteren dünya tarafından izole edildiğini savunuyor.





Diğer yandan, Maduro'dan koltuğunu terketmesini isteyen Venezuela muhalefet lideri Guaido muhalefet konferansında yaptığı konuşmasında, ülkenin başkanlığını geçici olarak üstleneceğini ve seçime gidilmesi için çağrı yapacağını söyledi.