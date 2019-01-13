Samanyolu Haber /Dünya / Brezilya: Venezuela'da Maduro yönetimini artık tanımıyoruz /13 Ocak 2019 17:23

Brezilya: Venezuela'da Maduro yönetimini artık tanımıyoruz

Brezilya hükümeti, "Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro’nun meşruiyetini kaybettiğini" belirten resmi bir açıklama yayımladı.

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Söz konusu açıklamada, Brezilya'nın bundan böyle Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido'yu bu ülkenin lideri olarak kabul ettiği ifadesi yer aldı.

Başkanlığında ikinci döneme başlayan Maduro ise kendi liderliğini gayrimeşru gösteren dünya tarafından izole edildiğini savunuyor.

Diğer yandan, Maduro'dan koltuğunu terketmesini isteyen Venezuela muhalefet lideri Guaido muhalefet konferansında yaptığı konuşmasında, ülkenin başkanlığını geçici olarak üstleneceğini ve seçime gidilmesi için çağrı yapacağını söyledi.
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