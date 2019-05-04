Samanyolu Haber /Dünya / Brezilya, Venezuela parasını basmayı bıraktı /04 Mayıs 2019 00:17

Brezilya, Venezuela parasını basmayı bıraktı

Brezilya'da devlete ait darphane Casa da Moeda Brasil, yakın zamanda Venezuela'nın ulusal para birimi olan 'Egemen Bolivar' banknotlarını basmayı bıraktı.

SHABER3.COM

Folha de S. Paulo gazetesinin haberine göre, Brezilya'da devlete ait darphane Casa da Moeda Brasil, 'Egemen Bolivar'ı basmayı bıraktı.

Gazete, iki ülke arasında para basım sözleşmesinin 2018'de imzalandığı ve sözleşmenin, bu yılın mart ayında sona erdiği bilgisini verdi.

Ayrıca gazete, doğrudan Caracas ile para basım sözleşmesi yapılmadığını, açıklanmayan bir 'çok uluslu bir şirket' ile taşeronluk sözleşmesi yapıldığını belirtti.

Diğer yandan gazete, çeşitli Latin Amerika ve Afrika ülkelerinin Casa da Moeda Brasil'in hizmetlerinden faydalandığı için operasyonlarını yurt dışına genişletme isteğini de dile getirdi.

Brezilya, sağcı Jair Bolsonaro'nun devlet başkanı olarak seçilmesinden bu yana ABD'nin Venezuela'ya dönük müdahalesine destek veren Latin Amerika ülkeleri arasında yer alıyor.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Brezilya, Venezuela parasını basmayı bıraktı Sonraki Haber >>

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

41 yolcusu yangında ölen uçağın kanadındaki alevler içerden kaydedildi

Game of Thrones'ta büyük hata

Game of Thrones'ta büyük hata

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Yeni Bamteli sohbeti yayınlandı....

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Torpilli yolcu rezaleti: THY, yaşlı kadını uçaktan indirdi

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Acil inişe geçen uçak havada alev topuna döndü

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Trenin önüne atladı ve kadını kurtardı

Cep telefonu felaket getirdi

Cep telefonu felaket getirdi

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Yaşlı kadını iten kadın polis!

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Aşırı sağcı İngiliz siyasetçiye 'Milk Shake' şoku

Otomobil AVM'ye daldı

Otomobil AVM'ye daldı
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
17:36:41