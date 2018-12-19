Brezilya eski Devlet Başkanı'nı hapisten kurtaracak karar

Brezilya Federal Yüksek Mahkemesi Başkanı Marco Aurelio Mello, ikinci derece delillerle tutuklu bulunan tüm mahkumların serbest bırakılması yönünde bağlayıcı bir karar verdi.





Bu karar sonrasında nisan ayından bu yana yolsuzluk iddiası ile Curitiba’daki cezaevinde tutuklu bulunan Brezilya eski Devlet Başkanı Lula da Silva’nın serbest bırakılmasının önü açıldı.





2003-2010 yılları arasında iki dönem yönetimde kalan ve büyük destek toplayan Lula'nın partisi, 2016'da yolsuzluk skandalıyla karşı karşıya kalırken, dönemin devlet başkanı Dilma Rousseff, bütçe yasasını çiğnemekle suçlanmıştı.





Yolsuzluk suçlaması ile yargılanan İşçi Partisi lideri Silva, geçtiğimiz Nisan ayında ikinci derece delillere dayanarak 12 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Lula 7 Ekim'de gerçekleştirilen başkanlık seçimlerine de katılamamıştı.