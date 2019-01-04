Brexit'ten sonra AFD'den Dexit tehdidi





ALMANYA’da yabancı ve İslam karşıtı parti AfD, 2024 Avrupa Parlamentosu seçimlerine kadar AB’de istediği reformların gerçekleşmemesi durumunda, Almanya’nın AB’den ayrılmasını gündeme getirdi. AfD program komisyonu, 11-14 Ocak tarihleri arasında yapılacak Avrupa Parti Kurultayına bu yönde bir önerge hazırladı. Önergede ise şöyle denildi: “Eğer bir yasama dönemi içinde AB’nin mevcut sisteminde köklü reformlar gerçekleşmezse, Almanya’nın AB’den çıkmasını ve yeni bir ‘Avrupa Ekonomi ve Çıkar İşbirliği’ kurulmasını AfD gerekli görür.” Bir yasama dönemi denilen süre, 26 Mayıs’ta yapılacak Avrupa Parlamentosu seçimleriyle başlıyor ve 2024 seçimlerinde son buluyor.





GERÇEKLEŞMESİ MÜMKÜN DEĞİL

Önergede sıralanan köklü reformların 5 yıl içinde gerçekleşmesi ise mümkün görünmüyor. Köklü reformların başında Avrupa Parlamentosu’nun 2024 yılına kadar kendini lağvetmesi, yerine en fazla 100 delegeden oluşan bir kurul kurulması gerekiyor. Delegeler ise halk tarafından doğrudan seçimle değil, ulusal parlamentolar tarafından büyüklük oranına göre atanacak. Reformlar arasında yeniden ulusal para birimine geri dönülmesi, ortak para birimi Euro’nun tedavülden kalkması isteniyor. AfD, bu reformların gerçekleşmemesi durumunda Dexit için düğmeye basacak. Partinin 32 bin üyesinin onayına sunulan önergeye yüzde 80 onay çıktı ve üyeler, ‘AB’den çıkışın bir opsiyon’ olduğuna “Evet” dedi.





YİNE İSLAM KARŞITI İSTEK

AfD’nin Avrupa Parti Kurultayına sunduğu bir başka önergede ise partili AP milletvekillerinin ‘Avrupa’nın İslamlaşmasını engellemek için siyasi parti ve AB devletleriyle işbirliği’ yapması isteniyor. Önergede, “Avrupa’nın islamlaşma tehdidini önlemek sadece tüm Avrupa ülkelerinin kararlı ortak mücadelesiyle mümkün. Çünkü bu tehlike bugüne kadar hiç böyle yüksek olmamıştı” deniyor.