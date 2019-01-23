Samanyolu Haber /Dünya / 'Brexit'te en iyi çözüm tekrar referandum' /23 Ocak 2019 13:05

'Brexit'te en iyi çözüm tekrar referandum'

Londra ile Brüksel arasındaki Brexit krizini DW'ye değerlendiren İngiltere eski Başbakanı Tony Blair, şu an atılabilecek en iyi adımın ikinci kez referandum düzenlenmesi olduğunu söyledi.

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İngiltere eski Başbakanı Tony Blair, İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu'nda krize dönüşen Brexit süreci konusunda Deutsche Welle'nin sorularını yanıtladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunda reddedilmesiyle tıkanan süreci "karmaşa" olarak tanımlayan Blair, şu an atılabilecek en iyi adımın ikinci kez referandum düzenlenmesi olduğunu savundu. Blair, "Bu durumda en mantıklısı tekrar halka gidilmesi olur" ifadesini kullandı.

Birleşik Krallık, 23 Haziran 2016'da yapılan referandumda yüzde 48'e karşı yüzde 52'lik sonuçla AB'den ayrılma kararı almıştı. Ancak May ile Brüksel arasında 18 ay süren müzakereler sonucunda imzalanan ve Birleşik Krallık'ın AB'den ayrılmasına ilişkin şartları belirleyen anlaşma, geçen hafta İngiliz parlamentosunda reddedilmişti. İngiliz hükümeti şu günlerde, parlamentonun onayını alabilecek yeni bir Brexit planının belirlenmesi için çalışıyor.

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