Brexit yıkabilir... İngiliz Başbakan koltuğunu kaybetme tehlikesi altında

Euronews'in aktardığı habere göre güven oylamasına gidilmesi halinde Muhafazakarlar kendi liderlerinin geleceğini belirleyecek. May, partililerin yarısından fazlasının desteğini kaybetmesi halinde başbakanlıktan da istifa etmek zorunda.







İngiliz başbakan, Brexit anlaşmasını ülkesi için 'en iyi anlaşma' olarak niteleyerek tüm baskılara rağmen geri adım atmayacaklarını söylüyor.





Bir radyo programında konuşan May, taslak metnin parlamentodaki oylamasında, bakanların kendi iradeleriyle oy kullanmasının mümkün olmayacağını ima etti.





Ön anlaşma şartlarına karşı çıkan dört bakanın istifa etmesi güven oylamasının ilk sinyallerini verdi. Şu ana kadar 20 Muhafazakar Partili anlaşmaya karşı olduklarını açıkça duyurdu. En az 17 milletvekilinin güven oylaması için parti komitesinin başkanına dilekçe verdiği biliniyor.





Hükümete dışarıdan destek veren Kuzey İrlandalı Demokratik Birlik Partisi'nden (DUP) de itiraz sesleri yükseliyor. DUP'un desteğini çekmesi halinde May hükümetinin düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. İngiliz liderse DUP ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.







Bu arada May, AB ile yürütülen müzakerelerden sorumlu Brexit Bakanı Dominic Raab'ın yerine kimin geçeceğine bir iki gün içinde karar vereceğini açıkladı. Brexit anlaşmasına en büyük darbeyi Brexit sürecinin ön safında yer alan Raab'ın istifası vurdu.







Bazı İngiliz siyasiler, metnin gözden geçirilmesini ve şartların yeniden müzakere edilmesini isterken Avrupa Birliği ise bu fikre kapıları kapamış durumda. AB ön anlaşma metnini 25 Kasım'da oylayacak.