Samanyolu Haber /Dünya / Brexit yıkabilir... İngiliz Başbakan koltuğunu kaybetme tehlikesi altında /16 Kasım 2018 20:19

Brexit yıkabilir... İngiliz Başbakan koltuğunu kaybetme tehlikesi altında

Brexit politikası nedeniyle koltuğu sallanan İngiltere Başbakanı Theresa May hakkında parti içi güven oylaması yapılmasının kuvvetle muhtemel olduğu öne sürüldü. İddia hükümete yakın kaynaklara dayandırıldı.

SHABER3.COM

Euronews'in aktardığı habere göre güven oylamasına gidilmesi halinde Muhafazakarlar kendi liderlerinin geleceğini belirleyecek. May, partililerin yarısından fazlasının desteğini kaybetmesi halinde başbakanlıktan da istifa etmek zorunda.

İngiliz başbakan, Brexit anlaşmasını ülkesi için 'en iyi anlaşma' olarak niteleyerek tüm baskılara rağmen geri adım atmayacaklarını söylüyor.

Bir radyo programında konuşan May, taslak metnin parlamentodaki oylamasında, bakanların kendi iradeleriyle oy kullanmasının mümkün olmayacağını ima etti.

Ön anlaşma şartlarına karşı çıkan dört bakanın istifa etmesi güven oylamasının ilk sinyallerini verdi. Şu ana kadar 20 Muhafazakar Partili anlaşmaya karşı olduklarını açıkça duyurdu. En az 17 milletvekilinin güven oylaması için parti komitesinin başkanına dilekçe verdiği biliniyor.

Hükümete dışarıdan destek veren Kuzey İrlandalı Demokratik Birlik Partisi'nden (DUP) de itiraz sesleri yükseliyor. DUP'un desteğini çekmesi halinde May hükümetinin düşmesine kesin gözüyle bakılıyor. İngiliz liderse DUP ile görüşmelerin sürdüğünü kaydetti.

Bu arada May, AB ile yürütülen müzakerelerden sorumlu Brexit Bakanı Dominic Raab'ın yerine kimin geçeceğine bir iki gün içinde karar vereceğini açıkladı. Brexit anlaşmasına en büyük darbeyi Brexit sürecinin ön safında yer alan Raab'ın istifası vurdu.

Bazı İngiliz siyasiler, metnin gözden geçirilmesini ve şartların yeniden müzakere edilmesini isterken Avrupa Birliği ise bu fikre kapıları kapamış durumda. AB ön anlaşma metnini 25 Kasım'da oylayacak.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Brexit yıkabilir... İngiliz Başbakan koltuğunu kaybetme... Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:11:09