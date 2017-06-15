Samanyolu Haber /Gündem / Brexit süreci 4 gün sonra resmen başlıyor /15 Haziran 2017 18:48

Brexit süreci 4 gün sonra resmen başlıyor

İngiltere ve Avrupa Birliği arasında yapılacak olan Brexit görüşmelerinin 19 Haziran Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.

SHABER3.COM

Açıklama, dünya basınında ve haber ajanslarında son dakika gelişmesi olarak yer aldı.
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