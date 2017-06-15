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Brexit süreci 4 gün sonra resmen başlıyor
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Brexit süreci 4 gün sonra resmen başlıyor
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15 Haziran 2017 18:48
Brexit süreci 4 gün sonra resmen başlıyor
İngiltere ve Avrupa Birliği arasında yapılacak olan Brexit görüşmelerinin 19 Haziran Pazartesi günü başlayacağı belirtildi.
SHABER3.COM
Açıklama, dünya basınında ve haber ajanslarında son dakika gelişmesi olarak yer aldı.
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