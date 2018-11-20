Samanyolu Haber /Dünya / Brexit anlaşmasında İspanya pürüz çıkardı /20 Kasım 2018 15:41

Brexit anlaşmasında İspanya pürüz çıkardı

İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, Avrupa Birliği'nin taslak Brexit anlaşmasında bulunan Cebelitarık adasıyla ilgili bölümün değiştirilmesini istedi

SHABER3.COM

Sanchez bu bölüm değiştirilmezse ülkelerinin anlaşmaya 'hayır' oyu vereceğini belirtti.

Birleşik Krallık ile İspanya arasında Cebelitarık'ın bağımsızlığı ve coğrafi kaynakları hakkında anlaşmazlıklar bulunuyor.

Sanchez yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle anlaşmada Cebelitarık'la ilgili hiçbir değişiklik yapılmadı. İspanya, anlaşmada değişiklik olmazsa hayır oyu verecek" dedi.

Reuters'ın haberine göre Brexit için oy birliği gerekmiyor, sadece nitelikli çoğunluk yeterli. Avrupa Birliği yönetimi yaptığı açıklamada İspanya'nın endişelerini anladıklarını ve sorunun çözülmesini beklediklerini belirtti.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Brexit anlaşmasında İspanya pürüz çıkardı Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
04:56:18