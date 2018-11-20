Brexit anlaşmasında İspanya pürüz çıkardı

Sanchez bu bölüm değiştirilmezse ülkelerinin anlaşmaya 'hayır' oyu vereceğini belirtti.





Birleşik Krallık ile İspanya arasında Cebelitarık'ın bağımsızlığı ve coğrafi kaynakları hakkında anlaşmazlıklar bulunuyor.





Sanchez yaptığı açıklamada "Bugün itibariyle anlaşmada Cebelitarık'la ilgili hiçbir değişiklik yapılmadı. İspanya, anlaşmada değişiklik olmazsa hayır oyu verecek" dedi.





Reuters'ın haberine göre Brexit için oy birliği gerekmiyor, sadece nitelikli çoğunluk yeterli. Avrupa Birliği yönetimi yaptığı açıklamada İspanya'nın endişelerini anladıklarını ve sorunun çözülmesini beklediklerini belirtti.



