Samanyolu Haber /Dünya / Brexit anlaşması onaylanmazsa sterlin %25 değer kaybedecek /28 Kasım 2018 22:29

Brexit anlaşması onaylanmazsa sterlin %25 değer kaybedecek

İngiltere Merkez Bankası, Brexit anlaşmasının parlamento tarafından onaylanmaması durumunda İngiliz Sterlini'nin yüzde 25 değer kaybedebileceğini açıkladı.

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Merkez Bankası ayrıca en kötü senaryonun gerçekleşmesi ihtimalinde, ülke ekonomisinin 2024 yılına kadar yüzde 7,8 ila yüzde 10,5 küçülebileceğini belirtti.

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği'nden ayrılmasına 4 ay kala Başbakan Theresa May'in parlamentodan istediği desteği alamaması, sterlini son iki haftanın en düşük seviyesine indirmişti.

Ancak İşçi Partisi Lideri John McDonnell'in ikinci Brexit referandumu fikrine açık olabileceklerini söylemesi, ekonominin bir nebze toparlamasını sağladı.

'İkinci referandum bir seçenek olabilir'

McDonnell çarşamba günü yaptığı açıklamada, hükümetin güven oyu alamaması durumunda yeniden seçimlere gidilmezse, ikinci Brexit referandumu yapmanın bir çözüm olabileceğini söyledi.

Ekonomi uzmanları, İşçi Partisi'nin bu eğilimi sayesinde ekonomide yükseliş gözlemlendiğini belirtti. Bu trend sterlinin değerine de yansıdı.

Hükümet raporu: En iyi ihtimalde yüzde 2,1, en kötü ihtimalle yüzde 7,7 düşüş

Diğer yandan çarşamba günü İngiliz Hükümeti tarafından yayımlanan başka bir raporda anlaşmasız Brexit durumunda 15 yılda ülke ekonomisi normalden yüzde 7,7 daha az büyüyeceği öne sürüldü.

Aynı rapor, anlaşmanın kabul edildiği durumda ise bu oranın yüzde 2,1 seviyesinde kalacağını belirtti.

Euronews
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