AKP Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ, Manisa Köprübaşı’nda İlçe Danışma Meclisi Toplantısı’na katıldı. Buradaki konuşmasında Deniz Gezmiş ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kıyaslamasının kabul edilemez bir hata olduğunu söyleyen Özdağ, "Deniz Gezmiş bir terörist idi ve bir banka soymuşlardı ve çeşitli yerleri bombalamışlardı. Kendisi ODTÜ öğrencisi olmadığı halde, ODTÜ’ye gelerek başka öğrencilerin okuma haklarını da ellerinden alarak hürriyetlerini engellemişti. Dilmen'e göre, Recep Tayyip Erdoğan da, Deniz Gezmiş de emperyalizme karşıymış. Evet, Recep Tayyip Erdoğan, her türlü emperyalizme karşı. Amerikan emperyalizmine de karşı, Çin emperyalizmine de karşı, Rusya emperyalizmine de karşı. Ama Deniz Gezmiş sadece ve sadece Amerikan emperyalizmine karşıydı. Rusya ve Çin’e de hoş geldin diyordu. O nedenle Rıdvan Dilmen boyundan büyük işlere kalkışmasın. Sporla ilgili, futbolla ilgili konuşsun. Hele de Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili konuşacaksa, desin ki; aynen 'tarihte olduğu gibi büyük şahsiyetlerden bir tanesidir' desin. 'Hem vesayeti yıktı, hem Türkiye’de kalkınma hamleleri yaptı, arka arkaya 12 seçim kazandı, Mustafa Kemal Atatürk’ten sonraki en büyük lider, en başarılı lider, son savaşçı, en karizmatik lider' desin. Mustafa Kemal Atatürk karizmatik bir liderdi, Recep Tayyip Erdoğan da karizmatik bir lider. O nedenle Dilmen’in yaptığı bu benzetmeyi benim kabul etmem mümkün değildir" diye konuştu.









