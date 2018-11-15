Samanyolu Haber /Dünya / Boyu kısa diye Tom Cruise'u iki defa çektiği filmin kadrosuna almadılar /15 Kasım 2018 15:57

Boyu kısa diye Tom Cruise'u iki defa çektiği filmin kadrosuna almadılar

Aksiyon filmi Jack Reacher'ın televizyon dizisinde Tom Cruise başrolde olmayacak. Filmin yapımcıları, bu kararının "Cruise'un boyunun kısa olması" nedeniyle alındığını açıkladı.

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Aksiyon filmi Jack Reacher'ın televizyon dizisinde Tom Cruise başrolde olmayacak. Filmin yapımcıları, bu kararının "Cruise'un boyunun kısa olması" nedeniyle alındığını açıkladı.

Kahramanın yaratıcısı Lee Child'ın 2005'te yayımlanan kitabında Jack Reacher, "elleri tabak kadar" olan 1.95 boyunda bir karakter olarak tasvir ediliyor. İlk iki filmde başrol oynayan ünlü yıldız Tom Cruise'un boyu ise 1.70 santimetre.

Lee Child BBC'ye açıklamasında, bu kararı okuyuculardan gelen eleştirileri dikkate alarak verdiklerini belirterek "Cruise iyi bir oyuncu. Ama sonuçta okuyucular haklı. Fiziksel özellikleri bu karaktere uymuyor. Cüsse, bu karakterin ana unsuru. Normalde Reacher içeri girince bir dakika falan bir şaşkınlık yaşamanız gerekiyor" dedi.

Child, "Bu nedenle, artık Tom Cuise ile film yapmayacağız. Yeni bir aktörle, Netflix ya da benzeri bir platform için dizi yapacağız. Tom Cuise'la ilgili düş kırıklığı yaşayan okuyucularımdan başrol için mükemmel adamı bulma konusunda yardım istiyorum" diye konuştu.

İkinci filmde gişe hasılatı düştü
Tom Cruise'un Amerikan ordusundan emekli bir binbaşıyı canlandırdığı ilk Jack Reacher filmi 2012'de gösterime girmişti. Yönetmenliğini Christopher McQuarrie'ın yaptığı film dünya genelinde 218 milyon dolar gişe hasılatı elde etmişti.

2016'da ikincisi çekilen filmin hasılatı 162 milyon dolara düşmüştü.

Tom Cruise'ın kadrodan çıkarılmasında bu düşüşün de rol oynamış olabileceği belirtiliyor.
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