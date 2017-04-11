Böylesi de var... Turistlerle baş edemediler, sert tedbirler gündemde

Mayorka'nın adasının başkenti Palma, belediye başkanı onaylarsa, bu sene tatilcilere kapılarını kapatacak.





Şehrin ikinci adamı, belediye başkan yardımcısı Antoni Noguera, konut sakinlerini bölgeye geri dönmek amacıyla, Airbnb gibi daire kiralama sitelerine sert kısıtlamalar getirmeyi planladıklarını duyurdu.





Noguera, Haziran ayında Belediye Sarayı'nın idaresini devralacakları için, planlanan yasağın bu yaz başında uygulamaya konabileceğini söyledi.





Öte yandan Airbnb ile yapılan görüşmeler, Amsterdam'da uygulandığı gibi, en fazla 60 gün kiralama sınırı seçeneğini masaya getirdi.





Bir bütün olarak kent ve adanın, turizm sektörünün baskısı altında, kontrolsüz büyümeden korunmaya ihtiyaç duyduğu belirtiliyor.





Mayorka'ya uygulanan "büyüme ya da ölüm" modeline karşı çıkan yerel kampanya grubu Terraferida, Airbnb'nin geçen ay Balaeric adasında 14 bin 858 mülk bulundurduğunu ve 109 bin kişinin barındığını ve bu rakamın geçen yılın aynı dönemine göre 2 katına çıktığını söyledi.





'EVE DÖNÜN' MESAJI





Palma'da ise Airbnb üzerinden ulaşılabilen, 5 binden fazla mülk bulunuyor.





Geçtiğimiz bahar mevsiminde kentteki öfke doruğa çıktı ve duvarlara "Turistler eve dönün" yazılamaları yapıldı.





Noguera, uygulamayı planladıkları yasanın dışına çıkanlara, 40 bin avroya ulaşan cezalar verilebileceğinden söz ediyor.





Şehrin şu dönemki belediye başkanı José Hila ise, turist yasağının planlarında olmadığını belirtti.