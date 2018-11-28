Böylesi de var... Romanya'dan 'AB'de serbest çalışma hakkı kaldırılsın' talebi

Teodorovici'ye göre ilk verilen çalışma izninin süresi dolduğunda bir daha uzatılmamalı ve gelen kişiler farklı ülkelerde iş aramak zorunda olmalı.







Euronews'in haberine göre Romanya Parlamentosundaki bir konuşmasında bu açıklamaları yapan bakan, batı Avrupa ile doğu Avrupa arasında beyin göçü nedeniyle açılan farkı sebep gösterdi ve bu önerisini AB düzeyinde diğer bakanlarla da paylaşacağını belirtti.





Öneriye tepkiler sert oldu





Bu açıklamaları tepki çeken Teodorovici'nin, şimdi anamuhalefet partisi liberal PNL tarafından istifası isteniyor. Ülkenin en büyük sendikası olan BNS de bakan Teodorovici'yi AB karşıtı olmakla suçluyor ve önerisinin AB antlaşmalarına aykırı olduğunu ifade ediyor. Senato Başkanı Calin Popescu Tairceanu da benzer şekilde Teodorovici'yi hedef aldı ve bu hakkın AB'ye girildiğinde kazanıldığını, çok sayıda vatandaş tarafından kullanıldığını ve bu haktan vazgeçilmesinin söz konusu olamayacağını söyledi.





Sağlık bakanı Pintea: Doktorlara finansal destek vereceğiz





Ülkenin Sağlık Bakanı Sorina Pintea ise Salı günü yaptığı açıklamada özellikle doktorların iş sözleşmeleri için ek bir düzenleme getirilebileceğini ve Romanya'da eğitim almak için farklı ülkelerden gelen kişilere ülkede kalmaları için eğitimlerinden sonra oturum izni verilebileceğini kaydetti. Romanya'da kalmayı seçecek olan doktorlara daha fazla finansal destek verilebileceğini dile getiren Pintea hali hazırda ortalama gelirin ülkede yükseldiğine dikkat çekti.





Romanya'da 2018 yılı içerisinde 8 bin 400 genç doktor sürekli oturum için başvurmuş ancak 5 bin 730 kişiye bu hak tanınmıştı. Avrupa'da diğer ülkelere gitmeyi tercih eden Romanyalı doktorlar nedeniyle ülkede önemli bir doktor açığı bulunuyor ve bununla ilgili yeni girişimler yapılacağı belirtiliyor.