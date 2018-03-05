Samanyolu Haber /Gündem / Böyle şuursuz mahkemeler de var! Damadın sit alanına inşaat yapmasına engel oldular... /05 Mart 2018 10:16

Böyle şuursuz mahkemeler de var! Damadın sit alanına inşaat yapmasına engel oldular...

Mahkeme, Erdoğan’ın damadının sahibi olduğu vakfın, sit alanına inşaat yapmasını sağlayan imar planının iptaline Bakanlığın yaptığı itirazı reddetti.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın damadı, Enerji Bakanı Berat Albayrak’ın kurduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’nın sahibi olduğu ‘Nun Okulları’nın Beykoz’da 2. derece sit alanına yapılmasını sağlayan imar planlarının iptal edilmesine Çevre ve Şehircilik Bakanlığı itiraz etti. Bakanlık özel eğitim tesisi inşa edilmesinin kamuya yararı olduğunu savunarak iptal kararının durdurulmasını istedi. Mahkeme istemi reddetti.

Beykoz 2. derece sit ve orman içi dinlenme alanında kalan arazi Çevre ve Şehircilik Bakanlığı eliyle imara açılmıştı. TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi dava açmıştı. İstanbul 10. İdare Mahkemesi de Albayrak’ın kurduğu Nun Eğitim ve Kültür Vakfı’nın sahibi olduğu ‘Nun Okulları’nın Beykoz’da 2. derece sit alanına yapılmasını sağlayan imar planlarını iptal etmişti. Mahkeme ayrıca araziye ilişkin yapılan imar planlarının İstanbul il bütünü ile içinde bulunduğu 2. derece doğal sit alanı ve çevresiyle birlikte ele alınmadığı ve çevresel etkisinin olumsuz olacağına dikkat çekmişti. Dosyaya giren bilirkişi raporunda da yeni imar planlarının koruma amaçlı planlar kapsamında yetersiz olduğu ve söz konusu alanın toprak ve arazi örtüsünün tamamen değiştirildiğine ilişkin tespitler yer almıştı.

Bakanlık mahkemenin iptal kararının ardından Bölge İdare Mahkemesi’ne başvurarak iptal kararının hukuka aykırı olduğunu belirterek yürütmesinin durdurulmasını istedi. Bakanlık yazdığı yazıda alana okul yapılmasında kamu yararı olduğunu savundu. Mahkeme yürütmenin durdurulması istemini reddetti.
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