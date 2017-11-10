Samanyolu Haber /Gündem / Böyle komedi olur mu? Cam filmi yasak ama değil? /10 Kasım 2017 15:37

Böyle komedi olur mu? Cam filmi yasak ama değil?

Türkiye'yi hiç bilmeyen birine , AKP'nin ülkeyi nasıl yönetemediğini tarif etmek için, sadece arabalardaki cam film yasağının hikayesi anlatsanız yeter

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Olayın başından başlarsak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bir yönetmelik değişikliğiyle araçlarda cam filmi ve renkli cama yeniden yasak getirdi. Günlerce bu yasak duyruldu. Cezalar açıklandı. Bu arada binlerce araç cam filmlerini söktürdü. Sonra yasak uygulanmaya başladı. Trafik polisleri cezalar kesmeye başladı. En az ceza 206 tl. Tabiki itiraz sesleri yükselmeye başladı. Yönetmelik değişirken ses yok cezaler gelince başlayan itirazları bir yandan Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı , Bir yandan Ulaştırma bakanı diğer yandan da İçişleri Bakanı yasağı savunan açıklamalar yaptılar. Ta ki Saray'dan  uyarı gelinceye kadar.. 

Erdoğan "Yanlış yaptılar, düzeltmeleri için talimat verdim" dedi. Sonra ani bir u dönüşü başladı. Bakanlar hemen biz zaten düşünmeden yapmıştık mealinde açıklamalar yapmaya başladılar. 

En son İçişleri bakan Süleyman Soylu yasğın devam ettiğini ancak ceza kesilmeyeceğini açıkladı 
Konuyla ilgili CumhurbaşkanıTayyip Erdoğan'la görüştüklerini ifade eden Soylu, öncelikle Karayolları'nda ilgili yönetmeliğin kaldırılacağını, eşzamanlı olarak Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile çalışma yapılacağını ve cam filmine bir standardizasyon getirileceğini açıkladı.

PEKİ ŞİMDİ NE OLACAK? 
Şimdi vatandaş soramıyor ama onlar yerine biz soralım...
Öncelikle Bugüne kadar kesilen cezalar ne olacak.?
Ayrıca  Araçlarını cam filmi kaplatırken ve söktürürken bu insanlar para verdiler. O paralar ne olacak? Cam filmi yapmak için ortalama 500 , sökmek için de 200 tl ödeme yaptılar 
Peki şimdi söken kişiler tekrar taktırırlarsa onunda yasaklanmayacağın garantisi var mı ? 
Sadece meraktan bir soru daha Acaba bunca işi başımıza açan Bakanlar hala koltuklarında oturacaklar mı? 
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