Samanyolu Haber /Gündem / Böyle hırsızlık görülmedi! /07 Temmuz 2017 22:40

Böyle hırsızlık görülmedi!

Kanun hükmünde kararnamelerle (KHK) şu ana kadar 43 ilde 965 şirkete kayyım atandı.

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İşte KHK ile gasp edilen şirketlerin sayısı!

Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, yazılı bir açıklama yaparak kayyım atanan şirketlerin 496’sının anonim, 354’ünün limited, 22’sinin anonim/limited şirket şubesi, 67’sinin ticari işletme, birinin ticari işletme şubesi, beşinin yurt dışında kurulu şirket, dokuzunun işletme, üçünün kolektif şirket, üçünün ortaklık, ikisinin adi komandit şirket, birinin adi ortaklık, birinin kooperatif, birinin de avukat ortaklığı olduğunu söyledi.

Bu şirketlere toplam 312 kişinin kayyım olarak atandığını dile getiren Canikli, TMSF’nin 107 gerçek kişinin varlıklarına kayyım olarak atandığını ifade etti.

Başbakan yardımcısı, şirketlerin toplam aktif büyüklüğünün yaklaşık 41 milyar lira, özkaynak toplamının yaklaşık 18.2 milyar lira, ciro toplamının da yaklaşık 21.9 milyar lira olduğunu belirtti.
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