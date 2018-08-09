Samanyolu Haber /Gündem / 'Böyle devam ederse yeni bir 11 Eylül uzak ihtimal değil' /09 Ağustos 2018 13:26

'Böyle devam ederse yeni bir 11 Eylül uzak ihtimal değil'

Yeni Akit yazarı Abdurrahman Dilipak, ABD ile Türkiye arasında yaşanan krizle ilgili yazısında ABD'de bir iç gerilim olduğunu iddia ederken "böyle devam edecek olursa yeni bir 11 Eylül yaşanabilir" diye yazdı

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Dilipak'ın o yazısından ilgili bölüm şöyle:

"Özellikle dolar krizi sürecinde yaşananlar, Türkiye'yi bir yol ayırımına getirmiş bulunuyor. BRICS, Şangay, NATO, AB ve ABD ile ilişkiler, NATO, BM, Türkiye'deki Amerikan üsleri konusunu yeniden değerlendirme konusunda geri dönülmez bir yere doğru itiyor. Türkiye nükleer santral yapımından, Kanal İstanbul'dan, 3. havaalanından, savunma sanayiinden vazgeçmeyecek."

" 11 Eylül uzak bir ihtimal değil"

"Uluslararası ticarette kullanılacak ortak bir para biriminin hayata geçirilmesinden, dünya 5'den büyüktür iddiasından vazgeçmeyecek. Türkiye'nin daha fazla oyalanmaya ve aba altında sopa gösteren tehditkar açıklamalar konusunda tahammül sınırlarının sonuna geldiği de açık bir gerçek. Türkiye ile ilişkileri daha fazla germenin, ABD ve AB ülkelerinde başka sıkıntılara yol açacağını, 'fincancı dükkanına giren fil misali' sağa-sola saldıran Trump da öğrenecektir bir gün. Ya da birileri ona öğretecektir. ABD'deki iç gerilim böyle devam edecek olursa bir 11 Eylülün uzak bir ihtimal olmadığını da görmek gerekir. İçerideki işbirlikçiler de ABD'ye güvenerek meydana çıkacak olurlarsa onlar da ABD ile birlikte bedel ödemek zorunda kalacaklarını, halkın Batılıların intikamını önce kendilerinden alabileceğini bilmeleri gerekir."
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