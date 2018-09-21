Samanyolu Haber /Gündem / Boykot kısa sürdü... Erdoğan'dan Trump'a görüşme talebi /21 Eylül 2018 00:29

Boykot kısa sürdü... Erdoğan'dan Trump'a görüşme talebi

ABD'nin BM Temsilcisi Niki Haley bir basın mensubunun sorusu üzerine; Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Trump'tan görüşme talebinde bulunduğunu belirtti.

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ABD ile süren gerginliğin yansıması olarak ekonomik krize sürüklenen Türkiye'de, AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın yaptığı Amerikan şirketlerini boykot çağrıları henüz hafızalardaki yerini koruyor. Buna rağmen Erdoğan'ın ABD Başkanı Donald Trump ile görüşme talebinde bulunduğu belirtiliyor.

ABD'nin BM Temsilcisi Haley yaptığı açıklamada şöyle dedi:
“Sanıyorum ki Başkan Erdoğan Başkan Trump’tan görüşme talep etti. Başkan bu konuda karar verecektir. Önümüzdeki haftanın programı taşa yazılmadı. Her zaman ülke liderleri görüşme talep edebilir” 
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