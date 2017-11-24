Boydak'a kayyımın atadığı genel müdür hırsız çıktı

Atanan Genel Müdür Ertunç Laçinel’in Kayseri merkezli Boydak Holding de yaptığı yolsuzluğun miktarının 20 milyon Euro’yu bulduğu ortaya çıktı. Laçinel’in olaylardan sonra görevden alındığı belirtiliyor.





15 Temmuz’dan sonra Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’luk görevine getirilen Ertunç Laçinel’in Almanya’nın Düsseldorf şehrinde bulunan Boydak Holding’e ait bir depoyu Slovakya ülkesine taşıma kararı aldığı, yaptığı bu değişiklikle Boydak Holding’i yaklaşık 1 milyon 200 bin Euro zarara uğratarak zimmetine para geçirdiği aktarıldı.





Kayseri Yerel Haber sitesinin haberine göre, Slovakya Devleti’ne ait “Bratıslava Bölge Mahkemesi’nin İş Kaydı” (Ticaret Sicil Gazetesi) belgelerine göre Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ertunç Laçinel, Slovakya da oğlu Tuncay Efe Laçinel’in isimlerinin baş harflerinden oluşan 26 Mart 2014 tarihinde 47 707 119 kimlik numaralı TEFELA isimli 4 ortaklı bir şirket kurar ve kendisini de bu şirketin Yönetim Kurulu Başkanı yapar. Söz konusu bu TEFELA isimli şirkete de daha önceden tanıştığı Lukáš Zvala isimli Slovakya’lı bir avukatı yönetim kurulunda görevlendirir. Ancak bu Lukáš Zvala isimli Slovakya’lı avukatın Slovakya’nın Bratislava şehrinde kendisine ait INTUON s. r. o. isimli bir başka şirketi daha vardır.







NEDEN DOĞRUDAN KİRALAMA YAPILMADI?





Alınan karar doğrultusunda önce Slovakya’nın Bratıslava şehrinde bir depo ve üretim tesisi bulunur. Bulunan bu bina da 10 yıllığına sözleşme yapılarak kiralanır ancak, söz konusu kiralama ne hikmetse doğrudan Boydak Holding üzerinden değil, Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ertunç Laçinel’in Slovakya da Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı yaptığı TEFELA şirketinde Yönetim Kurulu Üyesi olan Lukáš Zvala isimli Slovakya’lı Avukat’a ait INTUON s. r. o. isimli şirket üzerinden Prologis isimli bir başka firmadan yapılır. Vurgunun diğer yönetim kurulu üyeleri by-pass edilerek gerçekleştirildiği belirtildi.





TOPLAM ZARAR 20 MİLYON EURO’YU BULUYOR





Hal böyle olunca, Prologis şirketinden doğrudan kiralama yapmayan Boydak Holding’in yaklaşık 1 milyon 200 bin EURO zarara uğratıldığı, söz konusu paranın ise Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ertunç Laçinel ile Lukáš Zvala isimli Slovakya’lı Avukat arasında pay edildiği iddia edildi. Toplam zararın ise 20 milyon Euro’yu bulduğu ifade edildi.





SLOVAKYA VATANDAŞLIĞI ÇIKTI





Boydak Holding Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO’su Ertunç Laçinel’in daha önce Ulusoy isimli bir başka şirkette Lojistik Uzmanı olarak çalıştığı ve Slovakya vatandaşlığının da bulunduğu öğrenildi.





İŞTE BOYDAK HOLDİNG’E AİT ŞİRKETLERİN İSİMLERİ





Yaklaşık 12 bin 500 çalışanı olan yıllık cirosu milyon dolarları bulan Boydak Holding’e ait şirketlerin isimleri ise şöyle: İstikbal, Bellona, Mondi, Adakar, Alfa, Anadolu Dörtler, Bepaş, Bizim Menkul Değerler A.Ş, Boyçelik, Boydak Dış Ticaret, Boydak Enerji, Boydak Havacılık, Boypaş, Boyser, Boytaş, Boyteks, Boytrans, Deco, Doğa, Forum Sünger, İspaş, Merkez Çelik, Optimal, Serko, Sunset, Orpaş, Mozaıc, İstikbal Halı, Mondi Halı, Bellona Halı, Beta, Muradiye Elektrik Üretim AŞ, Hes Kablo.



