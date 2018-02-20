Samanyolu Haber /Gündem / Boydak ailesine yeni operasyonda bir tutuklama /20 Şubat 2018 16:17

Boydak ailesine yeni operasyonda bir tutuklama

Boydak Holding’in sahibi Boydak ailesi üyelerine yönelik operasyonlar sonucu 3’ü kadın 7 kişi Bank Asya’ya para yatırdıkları iddiası ile gözaltına alınmıştı. Aile üyelerinden biri tutuklanırken 6'sı serbest kaldı

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Önceki gün aynı aileden 3 kadın adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bugün aynı aileden 1 kişi tutuklandı, 3 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Boydak ailesinden 9 kişi hakkında yakalama kararı çıkarılmıştı.

Gözaltına alınan Mehmet Emin, Yusuf, İbrahim ve Sami Boydak, Kayseri Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde bulunan Adli Tabipliğe getirildi. Sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edilen Boydaklar’ın sorgusu 8 saat sürdü. Savcı 4 isim hakkında da tutuklama talep etti.

Nöbetçi sulh ceza hakimliği Sami Boydak’ın tutuklanmasına, Mehmet Emin, Yusuf ve İbrahim Boydak’ın ise adli kontrol şartı ile serbest bırakılmasına karar verdi.

Boydaklar, Bank Asya’ya destek olmak amacıyla hesap açıkları iddiasıyla gözaltına alınmıştı.
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