Samanyolu Haber /Ekonomi / BOTAŞ'tan örtülü zam... Doğalgaz artık 6.5 TL'ye sabitlendi /15 Ağustos 2018 21:54

BOTAŞ'tan örtülü zam... Doğalgaz artık 6.5 TL'ye sabitlendi

BOTAŞ 1 Eylül’e kadar elektrik üretim amaçlı doğalgaz fiyatında dolar kurunu 6.5 TL’ye sabitledi.

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BOTAŞ 15 gün önce 1 Ağustos’tan geçerli olmak üzere elektrik santrallerine verilen doğal gaza yüzde 49,5 zam yapmıştı. BOTAŞ müşterilerine gönderdiği yazıda doğal gaz ücretini güncel dolar kuru üzerinden tahsil edeceğini de belirtmişti. Zamlı tarifenin ilk günü, yani 1 Ağustos’ta ABD dolar kuru 4,86 lira olarak esas alınmıştı.

Yeni düzenlemeye yönelik Reuters’a bilgi veren yetkili, “Bu ayın ikinci yarısında dolar kurundaki herhangi bir değişiklik dikkate alınmayacak. Elektrik üretim amaçlı doğalgazın fiyatı dolara endekslenmek yerine 6.5 liraya sabitlenmiş oldu” dedi.
 
BOTAŞ 1 DOLARI 6,5 TL’YE SABİTLEDİ

BOTAŞ artık ABD dolar kuru 6,5 lira olarak kabul edecek. 1.000 metreküpün birim fiyatı olan 270 dolar, 6,5 TL üzerinden hesaplanarak 1.755 TL olarak tahsil edilecek. Oysa 1 Ağustos’ta yapılan yüzde 49,5 zamla 877 TL olan 1.000 metreküp doğal gaz 1.311 TL’ye çıkmıştı.

BOTAŞ 1 Nisan’da da santrallerin kullandığı doğalgaza yüzde 9,7 zam yapmıştı.
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