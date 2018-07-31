Samanyolu Haber /Gündem / BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam, santraller ödemeyi artık dolar üzerinden yapacak /31 Temmuz 2018 17:10

BOTAŞ'tan gaz fiyatına yüzde 50 zam, santraller ödemeyi artık dolar üzerinden yapacak

Elektrik üretim santrallerinin kullandığı gaza gelen zam, 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olacak

SHABER3.COM

Boru Hatları ile Petrol Taşıma AŞ (BOTAŞ) tarafından elektrik üretim santrallerinin kullandığı gazın fiyatına 1 Ağustos'tan itibaren geçerli olmak üzere yüzde 49,5 zam yapıldı. Söz konusu santrallerin aldıkları gazın ödemesi de artık dolar üzerinden yapılacak.

Dünya gazetesinin haberine göre, BOTAŞ doğalgazdan elektrik üreten santrallere fiyat artışına ilişkin yazı göndermeye başladı. Söz konusu yazıda, doğalgazdan elektrik üreten santrallerin satın aldığı bin metreküp gazın satış fiyatının yarından itibaren bin 312 lira 20 kuruş olacağı ifade edildi. Böylece, daha önce bin metreküpü 877,6 liradan satılan gazın fiyatında yüzde 49,5 artış oldu.

Yazıda ayrıca BOTAŞ'ın, sattığı doğalgazın ödemesini artık dolar üzerinden alacağı belirtildi. Bunun için bugün itibariyle ABD Doları kuru 4,86 lira olarak baz alındı. Sonraki ödemelerde Merkez Bankasının işlemin yapıldığı günkü dolar satış kuru baz alınacak. 
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