Samanyolu Haber /Gündem / Bostancı: Ceza indirimi seçimden sonra görüşülebilir /07 Mart 2019 01:20

Bostancı: Ceza indirimi seçimden sonra görüşülebilir

AKP'nin TBMM Grup Başkanvekili Naci Bostancı kamuoyunda konuşulan af ya da ceza indirimiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

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Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Grup Başkanvekili Naci Bostancı, Best FM’de Ufuk Karcı’nın sorularını cevaplandırdı. 

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) lideri Devlet Bahçeli’nin af talebine dair değerlendirmelerde bulunan Bostancı, “Şu anki Meclis gündeminde bu konu yok. Ancak 30 Mart'ta yapılacak seçim sonrası, müzakere edilebilir." dedi. 

"NE OLUR, NASIL YAPILIR? BUNLAR KONUŞULUR"

MHP’nin getirdiği taslağın bir af teklifi değil, bir ceza indirimi olduğuna işaret eden Bostancı, "Seçim sonrası gündeme gelebilir. Bakılır. Ne olur, nasıl yapılır? Bunlar konuşulur. Tabii şu anda gündemde değil. Zira Meclis de kapalı. Seçim sonrası, mütaala edilir ve bakılır. Bu tür konulara alelacele bakılamaz.” ifadelerini kullandı.
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