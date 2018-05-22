Erdoğan Bosna'ya topladığı binlerce AKP'linin masraflarını ödedi

Türkiye’de 24 Haziran’da yapılacak cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinin öncesinde düzenlenen miting, Erdoğan’ın Türkiye’deki lobi ofisi olan Avrupa Türk Demokratlar Birliği tarafından (UETD) gerçekleştirdi. Avrupa’nın dört bir yanından gelen katılımcıları taşımak için otobüs ücretlerini karşılayan kuruluş, geçtiğimiz günlerde Bosna-Hersek’te bir şube açtı.





İtibarlı basın kuruluşu Balkan Araştırmacı Habercilik Ağı (BIRN) muhabiri de dahil olmak üzere birçok yerli ve yabancı gazeteci mitinge katılmak için UETD’den akreditasyon alamadıklarını belirtti.





Ahval’ın haberine göre, mitinge katılanlar tüm masrafları karşılandı. 47 yaşındaki çiftçi Mustafa Mujezinovic, ailesiyle birlikte, Sırbistan’da Müslüman çoğunluğun yaşadığı Sancak bölgesinde yer alan Prijepolje kasabasından 300 km yol kat ederek mitinge katılmaya gelmiş ancak güvenlik nedeniyle eşinin parfümüne el konulmak istendiği için miting alanına girmemiş. Mujezinovic, yerel bir Türk yardım kuruluşunun tüm masraflarını karşıladığını ve ücretsiz gezi fırsatını değerlendirmeye karar verdiğini söyledi.





Rotterdam’da yaşayan bir Türk vatandaşı olan 42 yaşındaki inşaat işçisi Yusuf Ayhan Ak, “Batıya ‘biz de buradayız’ demek için geldik” dedi.





Hollanda doğumlu 44 yaşındaki Bilgi Teknolojileri çalışanı Ayhan Komec, Erdoğan’ın miting yapmasına izin vermeyen ülkesine kızgın. Komec “Demokratik bir ülkede yaşıyorsanız, bu tür şeylere izin vermelisiniz” dedi. “Neden bize karşılar? Böyle hissediyoruz. Vergilerimizi ödüyoruz, elimizden geleni yapıyoruz, orada çalışıyoruz” diyor.





Ankara’nın Erdoğan’a yönelik bir suikast planının ortaya çıkarıldığı iddiası nedeniyle güvenliğin sıkı olduğu mitingde bazı katılımcılar polisin sıvı, kalem, ruj ve şemsiye gibi eşyalara el koymasından şikayet etti.





King’s College’da Avrupa Çalışmaları bölümünde öğretim üyesi olan Alexander Clarkson’a göre Erdoğan’ın mitingi aslında Türkiye’deki seçmene hitap ediyor. Clarkson, “Türk diasporasının oylarını almak ve AKP’nin yurt dışındaki kolu olan UETD’nin profilini yükseltmek Erdoğan için faydalı olsa da, bu miting, yeni-Osmanlı tonlarıyla, öncelikle Türkiye’deki hedef kitlesine yönelik” açıklamasında bulundu.





Clarkson, yurt dışı seçmenlerle yürütülen kampanyanın bu kez olağan dışı derecede düşük profilde olduğunu söyledi.





“Ya UETD ve AKP’nin yurt dışındaki diğer birimleri çok meşgul olduklarından yorgunlar ya da herkes gibi [erken seçim] ilanıyla şaşkınlığa uğradılar ve o zamandan beri bir şeyler yapmaya uğraşıyorlar.”