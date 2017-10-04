Boşalan hazineyi rahatlatmak için yastık altı altına ihtiyaç var

Türkiye ekonomik anlamda zor günlere hazırlanıyor. Hazine Müsteşarlığı’nın verilerine göre, Türkiye’nin brüt dış borç stoku, 30 Haziran itibarıyla, mart ayı sonundaki 412 milyar dolardan 432.4 milyar dolara çıktı. Dış borç 14 yıl sonra ilk kez milli gelirin yarısını aştı. AKP Hükümeti süreci biraz daha uzatmak için vatandaşın elindeki altınlara yöneldi.





Vatandaştan 2 Ekim’den itibaren evdeki altınları daha çok değer kazanması için Ziraat Bankası’na yatırması isteniyor. 100 milyar doları bulduğu ifade edilen altının evlerden çıkarılması için yoğun bir kampanya dönemi devam ediyor. Ekonomi’den sorumlu Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek bizzat twitter hesabında vatandaşın altınına talip olduklarını açıkladı. Şimşek, “Hazine Müsteşarlığımızca desteklenen bu milli proje ile altınlarını @ziraatbankasi’na getir tasarruflarına ve ekonomiye #DeğerKat” twitini hattı.













Söz konusu projeyi geçtiğimiz günlerde Başbakan Binali Yıldırım açıklamış ve 100 milyar dolarlık altını ekonomiye kazandırmayı amaçladıklarını söylemişti. Yıldırım, bunun için Başbakanlık Hazine Müsteşarlığı tarafından Altın Tahvili ve Altına Dayalı Kira Sertifikası ihraç edeceğini duyurmuştu. İhraçta talep toplama işlemi 2 Ekim’de başladı. Ziraat Bankası, 22 ve 24 ayar (çeyrek, yatım, tam, Ata Lira, bilezik, kolye gibi) altınları kabul edecek.





Fakat söz konusun girişimin ekonomiyi kurtarma çabalarında biri olduğunun altı çiziliyor. Son dönemde Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV) başta olmak üzere birçok kalemde yapılan zamlar ve özelleştirmelerin yeterli olmadığı görüşü hakim. Zamların her aileye faturası 1400 lirayı bulurken, kaynak için Ege sahilleri kiralanacak, maden aramalarında ÇED istenmeyecek, birçok kamu alanı satılacak.



