Samanyolu Haber /Gündem / "Boş CD kutusundan 4.5 aydır tutukluyum" /01 Şubat 2017 09:17

"Boş CD kutusundan 4.5 aydır tutukluyum"

"Boş CD kutusundan 4.5 aydır tutukluyum" On binlerce tutukludan biri olan Hatice öğretmen hakime böyle seslendi.

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"Boş CD kutusundan 4.5 aydır tutukluyum"

Kayseri'de Hizmet Hareketi'ne yönelik cadı avı kapsamında açılan davada kendisine yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıklardan emekli öğretmen Hatice Boztoprak, "Ben terörist değilim. Boş CD kutusu yüzünden 4.5 aydır tutukluyum" diyerek gözyaşı dökerken, mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tahliyesine karar vererek davayı erteledi.

Kayseri 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada 4'ü tutuklu 14 sanık, mahkemede hazır bulundu. Yöneltilen suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıklardan emekli öğretmen Hatice Boztoprak, evinde Fethullah Gülen'in fotoğrafının yer aldığı boş bir CD kutusu yüzünden 4.5 aydır tutuklu olduğunu belirterek, "Yıllarca en ücra köylerde öğretmenlik yaptım. Ben terörist değilim" dedi.

"15 TEMMUZ'DA ÖLSEM ŞEHİT OLACAKTIM, ŞİMDİ TERÖRİST İLAN EDİLDİM"

TEİAŞ Trafo Merkezi'nde güvenlik amiri olarak çalışan tutuklu sanıklardan Muhittin Yıldız ise savunmasında, 16 yıldan bu yana aynı hattı kullandığını belirterek şöyle devam etti:

"Olmayan bir suçtan dolayı yargılanmak ve tutuklu bulunmak beni üzdü. Bizler hassas alanlarda çalıştığımız için sık sık soruşturma geçiriyoruz. Terör örgütüne üye olmuş olsaydım, bu soruşturmalarda ortaya çıkardı. 15 Temmuz akşamı bölge müdürlüğümüz tarafından görevli olduğumuz yerlerde tedbir almamız istenmiştir. Görev aldığım trafo merkezine saldırı olsaydı şehit olacaktım, şimdi terörist ilan edildim. F..Ö' nün Kayseri üyesi olduğum ifade ediliyor, ancak uzun zamandır Sivas'ta ikamet etmekteyim. Beni toplayın, bölün, çarpın, benden terör örgütü üyesi çıkmaz." 

Savunmalarının ardından tutuklu sanıklar tahliyelerini istedi. 

Mahkeme heyeti, yargılama sonunda tutuklu 4 sanığın cezaevinde bulunduğu süreyi göz önünde bulundurarak tahliyesine karar verirken dava, telefon kayıtlarının getirilmesi için ileri tarihe ertelendi.
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