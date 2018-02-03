Borsada halka arz şoku

Aselsan’ın ikincil halka arzında hisse satacak aracı kurum bulunamamasının ardından bu kez de yılın en büyük halka arzlarından biri olan Medical Park’ın hisse satışında şok yaşandı. Önceki gün halka arz için hisse satışına başlayan şirket piyasadan talep gelmeyince borsa tarihinde bir ilki gerçekleştirdi ve halka arz sırasında belirlediği hisse fiyatında indirime gitmek zorunda kaldı.







24-28.8 TL olarak belirlenen halka arz fiyatı ani bir kararla 19-20 TL aralığına düşürüldü, yani yani yüzde 34 indirim yapıldı. Bununla da kalmadı, şirketin halka arz için talep toplama tarihi 1-2 Şubat’tan 6 Şubat’a uzatıldı. Şirketten KAP'a yapılan açıklamada şöyle denildi:





Sermaye Piyasası Araçlarının Satışı Tebliği'nin (II-5.2) "Halka arz yoluyla gerçekleştirilen sermaye piyasası ihraçlarına ilişkin satış süreleri" başlıklı 10'uncu maddesinin 2'nci fıkrası hükmü çerçevesinde MLP Sağlık Hizmetleri Anonim Şirketi ("Şirket") halka arzına ilişkin fiyat aralığı 19,00 TL ila 20,00 TL olarak düzeltilmiştir.

Yukarıda bahsi geçen mevzuat hükmü uyarınca, 1 ve 2 Şubat 2018 olarak kamuya açıklanan talep toplama süresi, 5 ve 6 Şubat 2018 tarihlerini de kapsayacak şekilde uzatılmıştır. Yatırımcılar 6 Şubat 2018, Salı akşamına kadar Şirketimizin halka arzına katılmak üzere taleplerini, izahnamede belirtilen yetkili kuruluşlara iletebilirler. Buna ek olarak izahnamede bu konuda bir taahhüt olmamasına rağmen Şirketimize 600 milyon TL'lik bir sermaye girişinin gerçekleşmesi sağlanacaktır.







Şirketin halka arz sirkülerine göre 72.8 milyon hisse senedinin satışından 1.7-2.1 milyar lira arasında gelir bekleniyordu. Son açıklamaya göre halka arz büyüklüğünün 600 milyon liraya inmesi şirketin sadece fiyat indirimi yapmadığı, aynı zamanda talep noksanlığı nedeniyle satılacak hisse miktarının da azalttığının göstergesi oldu.





Yurtiçi ve yurtdışında faiz artışı ve borçlanma şartlarının zorlaşması nedeniyle ekonomi yönetimi ve şirketler bu yıl borsa aracılığıyla finansman sağlanmasına önem verirken birçok şirket halka arz için sıraya girmişti.





Medical Park’ın dışında Memorial Hastaneleri, Başkent Gaz, Aksa Gaz, Beymen, DeFacto ve Şok gibi büyük şirketlerin dışında birçok orta ve küçük ölçekli şirket borsaya gelmek için hazırlık yapıyordu. Ayrıca, Borsa İstanbul’un da halka arzının da bu yıl içinde yapılması bekleniyordu. Ancak Medical Park’ın hisse satışından gelen kara haber bu şirketler için de soru işaretlerinin doğmasına neden oldu.





Öte yandan geçen hafta da Aselsan’ın ikincil halka arzı için başlatılan süreç yerli ve yabancı aracı kurumların talep düşüklüğü nedeniyle hisseyi satmak istememesi nedeniyle durdurulmak zorunda kalmıştı. Aselsan yönetimi 9 yerli, 9 yabancı aracı kuruma halka arz için teklif mektubu yollarken aracılardan hiçbiri halka arz sürecinde yer almak istemedi.





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