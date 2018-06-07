Borsada banka depremi: Yabancı haraç mezat satıyor

YABANCI YATIRIMCI HİSSELERİ ZARARINA SATIYOR
Düşüşte bankacılık hisselerinden kaçış etkili oluyor. Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul’da özellikle bankalarda zararına da olsa satış yapması dikkat çekiyor.
Yabancı fonların satışını Türkiye’de karşılayacak güçte bir hisse fonu olmadığından satış eğilimi kar topu gibi büyüyor.
IPA’nın sorularını cevaplandıran bir yatırım danışmanı, “Fitch’in açıklaması Türkiye’de bankalara dair endişeleri artırdı. Satışa geçen yabancıların nerede duracağı tahmin edilemiyor. Gövdeyi kaptırmamak için kollarını feda ediyorlar. Bu satışa cevap vermek mümkün değil içeriden. Herkes şokta. Ayı piyasasında daha ağır kayıplar verebiliriz.” ifadelerini kullandı.
Borsa İstanbul 100 Endeksi en zirve nokta olan 120 bin puandan 95 bin puana geriledi. Türkiye artık ‘ayı’ piyasası olarak kabul edilecek.
BANKALARDA ÇİFT HANELİ DEĞER KAYBI
Yabancıların bankacılık hisselerini haraç mezat elden çıkarması bankaların piyasa değerlerinin gerilemesine sebebiyet verdi.
IPA’nın Borsa’da bankacılık endeksinde işlem gören bankaların hisse fiyatları üzerinden yaptığı hesaplama bankaların mum gibi eridiğini gösteriyor.
20 Mayıs’ta Birleşik Arap Emirlikleri’nden (Dubai) Emirates NBD’ye satıldığında hisse fiyatı 7,95 TL olan Denizbank 6 Haziran’da 4,86 TL’den işlem görüyor. Buna göre Denizbank’ın piyasa değer 16 günde yüzde 39 eridi.
Denizbank son bir haftada ise yüzde 17,8 düştü.
GARANTİ BANKASI BİR HAFTADA YÜZDE 15 DÜŞTÜ
30 Mayıs’ta 9,48 TL olan Garanti Bankası bugün 8,18 TL’ye düştü. Garanti’de birkaç günlük kayıp yüzde 15’e yaklaştı.
Akbank ise 28 Mayıs’tan bugüne yüzde 17’lik değer kaybı ile 8,8 TL’den 7,33 TL’ye düştü.
Aynı dönemde Halkbank 7,96 TL’den 7,10 TL’ye geriledi. Hisse yüzde 11 değer kaybetti.
İş Bankası ise yüzde 15 kayıp ile 6,52 TL seviyesinden 5,56 TL’ye düştü.
YAPI KREDİ’NİN PİYASA DEĞERİ BİR HAFTADA YÜZDE 18 AZALDI
Vakıfbank son bir haftada 5,96 TL’den 5,11 TL’ye indi. Vakıfbank’taki kayıp oranı yüzde 14’ü aştı.
Yapı Kredi Bankası’nda kayıp yüzde 18’i buldu. Hisse fiyatı 2,8 TL’den 2,3 TL’ye geriledi. Borsa’nın ‘tek katılım bankası’ Albarak Türk’te kayıp yüzde 13,2 oldu.
Dün 133 bin 313 puandan kapanan bankacılık endeksi sabah saatlerinden itibaren satışların artması ile birlikte yüzde 1,82 kayıpla 130 bin 890 puan seviyesine indi.
FITCH 25 TÜRK BANKASINI MÜŞAHADE ODASINA ALDI
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch 1 Haziran’da 25 Türk bankasını müşahade odasına (yoğun bakım) aldığını açıklamış ve mevcut şartlar değişmese bile bankaların kredi notunu bir basamak düşüreceğine dikkat çekmişti.
Fitch bankaların 180 milyar dolar borcu olduğunu ve bu borcun 120 milyar dolarının son 12 ayda oluştuğunu kaydetmişti.
Fitch artan döviz fiyatları sebebiyle özel sektörün bankalardan kullandığı döviz kredilerini ödemekte zorlandığını ve bu durumun bankalar için büyük bir risk olduğunu vurgulamıştı.
MOODY’S TÜRKİYE’NİN NOTUNU YİNE İNDİRECEK
Aynı gün Moody’s de Türkiye’nin kredi notunu indirmek üzere incelemeye aldığını ilan etmişti.
Moody’s Türkiye’nin kredi notunu 8 Mart’ta yatırım yapılabilir ülke seviyesinden iki basamak aşağı indirmişti Türkiye halihazırda Vietnam, Bangladeş, Azerbaycan ve Arnavutluk gibi ülkelerle aynı kredi notunu sahip.
AYI PİYASASI NE ANLAMA GELİYOR?
Bankacılık endeksindeki satış furyası diğer endeksleri de tetikledi. BIST 100 2018 içinde gördüğü zirve seviyesi olan 120 bin puandan bugüne yüzde 20’den fazla geriledi.
Teknik analizde bir finansal varlığın ya da piyasanın tepe seviyesinden yüzde 20 gerilemesi halinde ‘ayı’ piyasasına girildiği kabul ediliyor.
BIST 100 endeksi 200 günlük ortalamanın altına inme kriteri açısından da ‘ayı’ piyasası şartlarına döndü.
Borsa ayı piyasası borsa endeksinin uzun bir süre daha düşük kalacağı, hisse senetlerinin fiyatlarının aşağı yönlü eğilim gösterdiği ve bu eğilimin devam edeceği anlamına geliyor.
HAZİNE 2 YILLIK TAHVİL FAİZİ YÜZDE 18’İ AŞTI
Borsa İstanbul’da ayı piyasasına geçildiği 6 Haziran’da Hazine’nin borçlanma maliyetleri yeni rekorlar kırdı. İki yıllık tahvil faizi yüzde 18’i geçerek yüzde 18,12 seviyesine çıktı.
10 yıllık tahvil faizi de yüzde 15,20’yi aştı. 5 yıllık tahvil yüzde 16,22’den işlem görüyor.
DÖVİZ VE ALTIN İÇİN SAKİN BİR GÜN
Hisse senedi ve tahvil piyasalarındaki yüksek tansiyona karşılık döviz daha sakin bir gün geçiriyor. ABD Doları 4,59 TL’den, euro ise 5,41 TL’den satılıyor.
İstanbul Kapalıçarşı’da altının gram fiyatı 192 TL, çeyrek altın ise 313 TL.
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