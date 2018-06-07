Borsada banka depremi: Yabancı haraç mezat satıyor

YABANCI YATIRIMCI HİSSELERİ ZARARINA SATIYOR







Düşüşte bankacılık hisselerinden kaçış etkili oluyor. Yabancı yatırımcı Borsa İstanbul’da özellikle bankalarda zararına da olsa satış yapması dikkat çekiyor.





Yabancı fonların satışını Türkiye’de karşılayacak güçte bir hisse fonu olmadığından satış eğilimi kar topu gibi büyüyor.





IPA’nın sorularını cevaplandıran bir yatırım danışmanı, “Fitch’in açıklaması Türkiye’de bankalara dair endişeleri artırdı. Satışa geçen yabancıların nerede duracağı tahmin edilemiyor. Gövdeyi kaptırmamak için kollarını feda ediyorlar. Bu satışa cevap vermek mümkün değil içeriden. Herkes şokta. Ayı piyasasında daha ağır kayıplar verebiliriz.” ifadelerini kullandı.





Borsa İstanbul 100 Endeksi en zirve nokta olan 120 bin puandan 95 bin puana geriledi. Türkiye artık ‘ayı’ piyasası olarak kabul edilecek.





