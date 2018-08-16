Samanyolu Haber /Ekonomi / Borsa İstanbul'un en tepesindeki isim istifa etti! /16 Ağustos 2018 10:40

Borsa İstanbul'un en tepesindeki isim istifa etti!

Dövizdeki sert yükselişle perçinlenen ekonomik göstergelerdeki bozulmanın etki ve yankıları devam ederken, Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Himmet Karadağ görevinden istifa ettiğini duyurdu.

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Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili de olan Karadağ istifası ile ilgili açıklamayı Twitter hesabından duyurdu:

"13.08.2018 tarihi itibariyle Halkbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili görevine başladım. Bu görevime daha fazla zaman ayırmak için, Nisan 2016 dan itibaren yürüttüğüm Borsa İstanbul Yönetim Kurulu Başkanlığı görevinden bugün itibariyle ayrıldım.

Görevim süresince ve yeni görevimde destek ve güvenleri için Sayın Cumhurbaşkanımıza ve Sayın Hazine ve Maliye Bakanımıza şükranlarımı arz ediyorum. İnşallah ülkemizin geleceği için var gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz.Tüm bu çetin süre boyunca desteklerini esirgemeyen Borsa İstanbul çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan açıklamada, şirketin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 31 Ağustos 2018 tarihinde, saat 15.00’te gerçekleştirileceği bildirilmişti.

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