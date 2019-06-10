Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları raporuna göre mayısta dolara yatırım yapanlar kazançlı çıktı.





Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise kaybettirme rekoru kırdı.





En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) göre yüzde 2,38, tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre ise yüzde 4,12 ile Amerikan Doları'nda gerçekleşti.





Yİ-ÜFE'YE GÖRE HANGİ YATIRIM ARACI NE OLDU?





Dolar: Yüzde 2,38

Külçe altın: Yüzde 2,10

Euro: Yüzde 1,87

Mevduat faizi (brüt): -Yüzde 1,09

Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS): -Yüzde 4,61

BIST 100 endeksi: -Yüzde 10,55





TÜFE'YE GÖRE HANGİ YATIRIM ARACI NE OLDU?





Dolar: Yüzde 4,12

Külçe altın: Yüzde 3,84,

Euro: Yüzde 3,61

Mevduat faizi (brüt): Yüzde 0,59

DİBS: -Yüzde 2,98

BIST 100 endeksi: -Yüzde 9,02





ÜÇ AYLIK DÖNEMDE DE AMERİKAN DOLARI KAZANDIRDI





Amerikan Doları üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 6,85, TÜFE'ye göre yüzde 10,65 ile yatırımcısına en yüksek reel getiri sağladı.





Aynı dönemde BIST 100 endeksi sırasıyla yüzde 20,17, yüzde 17,33 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.





Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 12,28, TÜFE'ye göre yüzde 13,39 kazanç sağladı.



Aynı dönemde BIST 100 endeksi, sırasıyla yüzde 10,71, yüzde 9,83 kaybettirdi.



GEÇEN SENE DOLAR ALAN YÜZDE 15 KAZANÇLI ÇIKTI







Yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 5,92, TÜFE'ye göre yüzde 14,84 kazandırdı.





Son bir yılda BIST 100 endeksi TÜFE'den arındırıldığında yüzde 27,44 çok kaybettirdi.