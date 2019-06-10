Samanyolu Haber /Ekonomi / Borsa İstanbul "kaybettirme" rekoru kırdı /10 Haziran 2019 12:27

Borsa İstanbul "kaybettirme" rekoru kırdı

Yatırım araçları içinde aylık, 3 aylık, 6 aylık ve yıllık periyotta en fazla kazandıran yine Amerikan Doları oldu. Borsa İstanbul (BİST) ise yıllık yüzde 27 kaybettirdi.

AKP 'kefen parasına' göz dikti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından hazırlanan Finansal Yatırım Araçlarının Reel Getiri Oranları raporuna göre mayısta dolara yatırım yapanlar kazançlı çıktı. 

Borsa İstanbul (BİST) 100 endeksi ise kaybettirme rekoru kırdı.

En yüksek aylık reel getiri, yurt içi üretici fiyat endeksine (Yİ-ÜFE) göre yüzde 2,38, tüketici fiyat endeksine (TÜFE) göre ise yüzde 4,12 ile Amerikan Doları'nda gerçekleşti.

Yİ-ÜFE'YE GÖRE HANGİ YATIRIM ARACI NE OLDU?

Dolar: Yüzde 2,38 
Külçe altın: Yüzde 2,10 
Euro: Yüzde 1,87 
Mevduat faizi (brüt): -Yüzde 1,09
Devlet İç Borçlanma Senetleri (DİBS): -Yüzde 4,61
BIST 100 endeksi: -Yüzde 10,55 

TÜFE'YE GÖRE HANGİ YATIRIM ARACI NE OLDU? 

Dolar: Yüzde 4,12
Külçe altın: Yüzde 3,84, 
Euro: Yüzde 3,61
Mevduat faizi (brüt): Yüzde 0,59 
DİBS: -Yüzde 2,98 
BIST 100 endeksi: -Yüzde 9,02 

ÜÇ AYLIK DÖNEMDE DE AMERİKAN DOLARI KAZANDIRDI

Amerikan Doları üç aylık değerlendirmede; Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 6,85, TÜFE'ye göre y%10,65 oranında yatırımcısına en yüksek reel getiri sağlayan yatırım aracı oldu. 

Aynı dönemde BIST 100 endeksi sırasıyla yüzde 20,17, yüzde 17,33 ile yatırımcısına en çok kaybettiren yatırım aracı oldu.

Altı aylık değerlendirmeye göre külçe altın; Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 12,28, TÜFE'ye göre yüzde 13,39 kazanç sağladı. 

Aynı dönemde BIST 100 endeksi, sırasıyla yüzde 10,71, yüzde 9,83 kaybettirdi.

GEÇEN SENE DOLAR ALAN YÜZDE 15 KAZANÇLI ÇIKTI

Yıllık olarak değerlendirildiğinde Amerikan Doları, Yİ-ÜFE'ye göre yüzde 5,92, TÜFE'ye göre yüzde 14,84 kazandırdı. 

Son bir yılda BIST 100 endeksi TÜFE'den arındırıldığında yüzde 27,44 çok kaybettirdi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Borsa İstanbul "kaybettirme" rekoru kırdı Sonraki Haber >>

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı

Belözoğlu'na İzlanda'da mikrofon yerine tuvalet fırçası uzatıldı

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

İmamoğlu: İsraf düzeni devam etsin istiyorlar, kul hakkının hesabını soracağız

ABD'de bulunan 'Respect Graduate School' ilahiyat alanında artık Türkçe eğitim de veriyor

ABD'de bulunan 'Respect Graduate School' ilahiyat alanında artık Türkçe eğitim de veriyor

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

Eski AKP'li vatandaşın isyanı sosyal medyanın gündem oldu

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

AKP’liler İYİ Parti çadırına saldırdı

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

ABD-Rus donanmaları karşı karşıya geldi

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

AKP’li Başkan yardım isteyen işsiz vatandaşı ‘elinin tersi’yle kovdu

Boyundan büyük işe kalkıştı

Boyundan büyük işe kalkıştı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

İmamoğlu: İBB'den belirli vakıf ve kuruluşlara geçen yıl 308 milyon lira aktarıldı

Seçimin tarihini unuttu

Seçimin tarihini unuttu
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
16:30:23