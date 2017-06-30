Samanyolu Haber /Ekonomi / Borsa düşüşte, dolar ve euro yükseldi /30 Haziran 2017 11:08

Borsa düşüşte, dolar ve euro yükseldi

Borsa İstanbul Endeksi, tarihi rekorunun ardından ikinci güne de düşüşle başladı. Dolar karşısında yükselişini sürdüren euro da 4.03 lirayı aşarken, dolar da parite etkisiyle 3.53 lirayı geçti.

Borsa düşüşte, dolar ve euro yükseldi



Borsa İstanbul Endeksi güne yüzde 0.16 düşüşle 100 bin 32 puandan başladıktan sonra hafif toparlanarak 100 bin 100 puan düzeylerine döndü.

Küresel piyasalarda 1.1444 dolara kadar yükselen euro da 4.0391 liraya çıkarken, dolar da 3.5314 lirayı gördü.
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