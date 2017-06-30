Borsa düşüşte, dolar ve euro yükseldi









Borsa İstanbul Endeksi güne yüzde 0.16 düşüşle 100 bin 32 puandan başladıktan sonra hafif toparlanarak 100 bin 100 puan düzeylerine döndü.





Küresel piyasalarda 1.1444 dolara kadar yükselen euro da 4.0391 liraya çıkarken, dolar da 3.5314 lirayı gördü.