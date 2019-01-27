Samanyolu Haber /Ekonomi / 'Borcunuz var' diye arayıp bıktıran bankalar için kanun teklifi hazırlandı /27 Ocak 2019 13:07

'Borcunuz var' diye arayıp bıktıran bankalar için kanun teklifi hazırlandı

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bankalara ilişkin teklif vererek, 'Banka, varlık şirketleri ve özel hukuk büroları, borçlu vatandaşları makul seviyenin üzerinde arayıp huzurlarını kaçırarak, psikolojilerini olumsuz yönde etkilemekte, borçlulara ulaşamadıklarında da yakınlarını arayarak borçluyu deşifre etmektedir' dedi.

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CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, bankalar ve varlık şirketlerinin vatandaşı borçlarından dolayı huzuru bozacak seviyede aramasının önüne geçilmesi için yasa teklifi hazırladı.

Sözcü'den Deniz Ayhan'ın haberine göre teklifin gerekçesinde, “Banka, varlık şirketleri ve özel hukuk büroları, borçlu vatandaşları makul seviyenin üzerinde arayıp huzurlarını kaçırarak, psikolojilerini olumsuz yönde etkilemekte, borçlulara ulaşamadıklarında da yakınlarını arayarak borçluyu deşifre etmektedir. İnsanların borç nedeniyle canlarına kastetmelerinde banka ve diğer alacaklı kuruluşlarının hiçbir katkısı yoktur demek, yanlış olur” denildi.

Teklifte "Vatandaşın bankalara 516.1 milyar, finansman şirketlerine 17.3 milyar, TOKİ'ye ise 20.4 milyar lira borcu olduğu, varlık yönetim şirketlerine satılan borç toplamının 20.8 milyar liraya ulaştığı" vurgulandı.
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