Samanyolu Haber /Ekonomi / Borcunu ödeyemeyen müşteri banka müdürünü vurdu /13 Şubat 2019 12:24

Borcunu ödeyemeyen müşteri banka müdürünü vurdu

İstanbul Kağıthane'de bir bankanın şube müdürü, borcunu ödeyemeyen ve hakkında yasal işlem başlatılan müşteri tarafından vuruldu.

SHABER3.COM

Kağıthane, Çağlayan Mahallesi, Vatan Caddesi üzerinde meydana gelen olay iddialara göre şöyle gerçekleşti. Sabah saat 09.00 sıralarında Adem E. isimli banka müdürü çalıştığı şubeyi açarak içeri girdi. Banka müdürünün içeri girdiğini gören şüpheli harekete geçti. Yanında bulundurduğu silahıyla bankaya giren şüpheli rastgele ateş açmaya başladı.

KURŞUNLARDAN BİRİ BANKA MÜDÜRÜNE İSABET ETTİ

Silahtan çıkan kurşunlardan biri banka müdürü Adem E.’nin ayağına isabet etti. Bu esnada bankada çalışan güvenlik personeli şüpheliye müdahale etmek istedi. Güvenlik personelinin üstüne geldiğini gören şüpheli ise olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı.

SALDIRGAN, BANKAYA BORCUNU ÖDEYEMEYEN BİR MÜŞTERİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri ise güvenlik şeridi çekerek incelemelerde bulundu. Saldırıyı gerçekleştiren şüphelinin bankanın müşterisi olduğu ancak borcunu ödeyemediği için banka tarafından yasal işlem başlatıldığı belirtildi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Borcunu ödeyemeyen müşteri banka müdürünü vurdu Sonraki Haber >>

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Kırmızı ışıkta geçen TIR polis aracına çarptı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Bir adamım kızgın deve ile imtihanı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Markette sıra beklerken önündekinin telefonunu çaldı

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

Erdoğan: İnşallah bu çay poşetleriyle evlere gireceksiniz

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

AKP'li Orhan Miroğlu ziyaret ettiği kahvehaneden kovuldu

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Erdoğan'ın yanında açık mikrofon kazası: Para sıkıntımız var, TOKİ bizi perişan etti

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler

Tanzim kuyruğundan şikayet eden emekliye tepki gösterdi: Nankörler

A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı

A Haber sunucusu: Keşke düşen helikopter Amerikan askerlerine ait olsaydı

Kara saplanan aracı deve ile çektiler

Kara saplanan aracı deve ile çektiler

Dilek Dündar: Pasaportuma el konuldu, eşime karşı rehin tutuyorum

Dilek Dündar: Pasaportuma el konuldu, eşime karşı rehin tutuyorum
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
22:43:01