Samanyolu Haber /Ekonomi / Borcunu ödeyemediği için yasal takibe girenlerde dev artış /13 Kasım 2018 03:16

Borcunu ödeyemediği için yasal takibe girenlerde dev artış

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Eylül 2018 Raporu yayımlandı. Buna göre, bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yılın ilk dokuz ayında yüzde 18 artarak 660 bine yükseldi.

SHABER3.COM

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından, Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı Eylül 2018 Raporu yayımlandı.

Sözcü'nün haberine göre bireysel kredi borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı Ocak-Eylül 2018’de yüzde 18 artarak 660 bine yükseldi.

Bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, Ocak-Eylül 2018’de geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 4 artarak 1,1 milyon kişi oldu.

660 BİN KİŞİ YASAL TAKİPTE

Yılın 9 ayında bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı, 2017’nin aynı dönemine göre yüzde 12 azalarak 619 bin oldu.

Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Borcunu ödeyemediği için yasal takibe girenlerde dev artış Sonraki Haber >>

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Korkunç görüntü: Futbolcunun boynu kırıldı!

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Uçak havadayken sökülen motor kaplaması bir yolcu tarafından görüntülendi

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Fransa'da Sarı Yelekliler yine sokakta

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Hocaefendi'nin Mustafa Sungur Ağabey ile ilgili hissiyat

Deprem anı kameralara yansıdı!

Deprem anı kameralara yansıdı!

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Putin'den Selman'a 'çak bir beşlik'

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Yamaç paraşütünün ipi koptu!

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Bodrum'daki selden dehşet görüntüler

Dumanlı: Çatı çöktü

Dumanlı: Çatı çöktü

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru

Simit satarken gözaltına alınan KHK mağduruna muhabirden ilginç soru
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
05:35:46