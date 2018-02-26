Borcunu ödemeyen Türk Telekom’a devlet tarafından el konulabilir

Türk Telekom’a el konulma süreci hakkında konuşan Erdoğdu, “Türk Telekom, Oger ve AKP eliyle mali açıdan çok sıkıntılı bir şirket haline getirildi. Şimdi geri alınırken kamuoyunun tepki göstermemesi için bilanço makyajlaması operasyonu yapıldığına ilişkin kuvvetli şüphemiz var” dedi.





Türk Telekom’un yüzde 55 hissesini 21 yıllığına 6,5 milyar dolara devralan Oger Grubu’nun bu parayı şirketin hisselerini rehin ederek aldığı kredilerle ödediğini belirten Erdoğdu şöyle konuştu: “9 Şubat 2018 günü yapılan duyuruyla Türk Telekom’un 2017’de elde ettiği 1 milyar 135 milyon 532 bin 329 lira net karın, ‘fevkalade yedek akçe’ olarak ayrılacağı ve temettü dağıtımı yapılmayacağı açıklandı. Yani, Türk Telekom’un yüzde 55 hissedarı olan Oger Grubu, devralırken kullandığı kredileri ödeyecek para bulamazken ortağı olduğu şirketin karından payını 2017’de almayacak.





‘Bilanço makyajlaması yapıyorlar’

Oysa 2006-2015 yılları arasında her yılın ortalama dolar kuru üzerinden yıllık temettü aktarımları hesaplandığında, Oger’in Türkiye’de kurduğu ve yüzde 55 hissesini aktardığı OTAŞ’ın 5,7 milyar dolarlık karı alıp götürdüğü ortaya çıkıyor. 2015 yılında 862 milyon lira kar eden Türk Telekom, 2016`da 724 milyon lira zarar açıkladığı için de temettü dağıtmadı. Yani 2006-2016 yılları arasındaki 11 yılın 10’unda kar etmiş ve ortaklarına kar payı dağıtmışken, 2017 yılında da kar etmiş olmasına rağmen, kar payı dağıtmayacak. Oysa Oger Grubu’nun bu kardan payını alarak bankalara olan borcunu ödemesi gerekirdi.”





Türk Telekom’un Oger’in yönetiminde batmaktan beter bir duruma getirildiğini, devredildiği yıl 7 milyar 690 milyon lira olan öz sermayesinin eridiğini ve 2016 yılında 3 milyar 386 milyon lira düzeyine kadar düştüğünü anlatan Erdoğdu sözlerine şöyle devam etti: “Toplam borçların öz sermayeye oranı 2013 yılından itibaren kritik düzeyleri aşmıştır. Bu oran 2005’te yüzde 67’yken 2013’te yüzde 242’ye, 2015’te yüzde 416’ya çıkmış, Türk Telekom’un zarar açıkladığı 2016’da yüzde 693 ile tepe düzeyine varmıştır. 2017 yılı sonu itibariyle Türk Telekom’un öz sermayesi 4 milyar 555 milyon lira, toplam borçları ise 24 milyar 593 milyon liradır. Yani 2017’de Türk Telekom’un toplam borçlarının öz sermayesine oranı yüzde 639 civarındadır. Şimdi bu kötü durumu perdelemek, kamuoyunun tepkisini önlemek için bilanço makyajlamasıyla Türk Telekom karlı bir şirket gibi gösterilmek isteniyor.”