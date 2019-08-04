Samanyolu Haber /Dünya / Borçlarla boğuşan İtalya Rönesans dönemi yapılarını dahi satışa çıkardı /04 Ağustos 2019 12:51

Borçlarla boğuşan İtalya Rönesans dönemi yapılarını dahi satışa çıkardı

Ekonomik sorunları aşamayan İtalya, Rönesans dönemi yapılarını satma kararı aldı.

SHABER3.COM

Avrupa'nın en sorunlu gelişmiş ekonomileri arasında gösterilen İtalya 2.3 trilyon euroluk kamu borcunu ödeyebilmek için ülkedeki tarihi binaları satmaya hazırlanıyor.

Financial Times'ın haberine göre eski garnizon binaları, manastırlar ve deniz fenerleri hükümetin özelleştirme listesinde.

Venedik'teki San Salvador sarayından Viterbo'daki Civitella Cesi Kalesi'ne kadar Rönesans dönemine dahil yapılar da satılacak.

Önümüzdeki üç yıl içinde İtalyan hükümetinin 1.2 milyar euro değerinde tarihi binayı satması bekleniyor. Tarihi bir aile olan Medici'lerin binaları da satış listesinde olacak.

Savunma bakanlığının elinde 160 milyon euroluk, ekonomi bakanlığının elinde ise 610 milyon euroluk satılık bina olduğu belirtiliyor. Hükümetin binaların satışını yaparak bakım masrafından da kurtulmak istediğinin altı çiziliyor.

İtalya hükümeti 400 tarihi binayı satış listesine koydu ilk etapta 93 binanın satışının yapılması bekleniyor. Açık artırma usulü satışlar ekim ayında başlayacak.

Ayrıca belediyeler bünyesinde envanteri çıkarılan 1200 tarihi binanın değeri de 38 milyon euro olarak hesaplanıyor.

İtalya'nın borçlarının yanında binaların satışından elde edilecek gelir hiçbir şey! Fakat ülkenin bulabileceği her türlü kaynağa ihtiyacı var.

Roma'daki Luiss Üniversitesi profesörlerinden Gaetano Casertano satışları desteklerken binaların turizme kazandırılacağını söyledi.

İmar hukuku alanında çalışan Luca Perfetti ise satışların az sayıda binayı kapsadığını hükümetin bu alandaki özeleştirme konusunda tecrübesiz olduğunu belirtti. 
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Borçlarla boğuşan İtalya Rönesans dönemi yapılarını... Sonraki Haber >>

15 Temmuz olmasa başkanlık sistemi gelmezdi

15 Temmuz olmasa başkanlık sistemi gelmezdi

Köprüde olanları üç yıl sonra anlattı: Yan taraftan halka ateş açıldı, bunlar asker değildi

Köprüde olanları üç yıl sonra anlattı: Yan taraftan halka ateş açıldı, bunlar asker değildi

Köprüde askere yapılan linci üç yıl sonra anlattı: Zombi gibi saldırdılar, hiç acıma yoktu

Köprüde askere yapılan linci üç yıl sonra anlattı: Zombi gibi saldırdılar, hiç acıma yoktu

THY uçağında tekme tokat kavga

THY uçağında tekme tokat kavga

Şovmen Okan Bayülgen'e göre çift maaşlı Fahrettin Altun'a itibar suikasti yapılıyor

Şovmen Okan Bayülgen'e göre çift maaşlı Fahrettin Altun'a itibar suikasti yapılıyor

Cumartesi Anneleri 749. kez toplandı...

Cumartesi Anneleri 749. kez toplandı...

Akşener'den MHP'ye kahkahalı cevap

Akşener'den MHP'ye kahkahalı cevap

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Cüneyt Arkın'dan Kaz Dağları tepkisi...

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Sümeyye Yılmaz “Eşim nerede?” derken gözyaşlarını tutamadı

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler

Kaz Dağları'nı katleden firmadan açıklama: Türkler taş taşımakta çok iyiler
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:20:56