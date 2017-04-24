Samanyolu Haber /Ekonomi / Borajet battı, tüm uçuşları durduruldu /24 Nisan 2017 08:36

Borajet battı, tüm uçuşları durduruldu

İflas ettiği ileri sürülen Borajet tüm uçuşlarını iptal etti. Havayolunun internet sitesinde yer alan telefon numaralarından hiçbir yetkiliye ulaşılamıyor.

SHABER3.COM

İflas noktasına geldiği iddia edilen Borajet, 28 Nisan'a kadar olan tüm seferlerini iptal etti.

Sözcü'den Bora Erdin'in haberine göre, Borajet'in internet sitesinde ne mayıs ne de haziran ayında seferi görünmüyor. Yalçın Ayaslı’ya ait Borajet Havayolları aralık ayında el değiştirmişti. Borajet’i SBK Holding 260 milyon dolara satın aldı.

SBK Holding'e aralık ayında satılan Borajet Embraer E190 ve E195 tipi 13 uçağı filosunda bulunduruyor. Borajet Havayoları, bu yıl düzenlenen İstanbul Airshow fuarında 30 uçaklık bir anlaşma imzalamıştı. Havayolu şirketi satılırken ortaya atılan iddialardan biri de ABD'lilerin 3. Havalimanı'nda önemli bir pozisyon almak istemeleriydi.

BoraJet'in Türk Hava Yolları (THY) ile olan anlaşmasının iptalinin ardından 2017 yılını en az 30 milyon dolar zararla kapatacağı hatta iflasının konuşulduğu gündeme gelmişti. Borajet'in 2017 yılını en az 30 milyon dolar zararla kapatacağı ve Avrupa pazarından çekileceği söyleniyordu. Şirketin uçak sayısını 3-5 adete düşerek sadece rekabet edebileceği hatlarda uçmaya çalışacağı da öne sürülmüştü.

İLK AÇIKLAMA GELDİ
Özel havayolu şirketlerinden Borajet, bugün itibariyle uçuşlarına ara verdiğini açıkladı.

İflas noktasına geldiği ileri sürülen Borajet'ten yapılan açıklama şöyle:

"Yurtiçinde ve dışında 80 farklı noktaya hizmet veren Türkiye'nin ilk ve tek bölgesel havayolu şirketi olan Borajet Havayolları SBK Holding bünyesine devredilmesinin ardından dünyanın en büyük havalimanlarından biri olacak İstanbul 3. Havalimanı'na çok daha güçlü olarak hizmet verme hazırlığını sürdürmektedir. Borajet Havayolları yeniden yapılanma çalışmaları neticesinde filosunda aktif olarak bulunan 10 adet uçağın 6'sının teknik arıza ve parça eksikliğinden dolayı uzun süredir yerde kalması sebebiyle oluşan teknik sorunların giderilerek uçulabilir duruma gelmesi uzun süre alacağından dolayı, müşteri mağduriyeti ve ticari itibar göz önüne alınarak filonun yenilenip yeni uçuş rotalarının ve planlamaların yapılması için uçuşlarına geçici bir süre ara vermiştir" 

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