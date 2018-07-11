Samanyolu Haber /Gündem / Booking.com'un açılma talebi reddedildi /11 Temmuz 2018 13:27

Booking.com'un açılma talebi reddedildi

Türkiye'deki faaliyetleri durdurulan portal Booking.com'un teminat ödenmesi karşılığında tedbir kararının kaldırılması talebi, mahkeme tarafından reddedildi.

SHABER3.COM

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen, Türkiye'deki faaliyetleri tedbiren durdurulan online otel rezervasyon portalı Booking.com ile ilgili 'haksız rekabet' davasında gelişme yaşandı.

Davalı Booking.com'un site hakkında verilen ihtiyati tedbir kararının mahkeme tarafından belirlenecek bir teminat karşılığında kaldırılmasına ilişkin yaptığı ikinci talebin, mahkemece reddedildiği ortaya çıktı.
Mahkemenin kararında, teminat karşılığı tedbir kararının kaldırılmasının bu aşamada mümkün olmayacağı belirtilerek, bilirkişi raporunun beklenmesi gerektiği, varsa zararın rapor ile belirleneceği vurgulandı.

Söz konusu kararın gerekçesinin de yazıldığı ve yeniden istinafa gönderileceği belirtildi.

Bu arada, İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen davada, bilirkişi raporunun beklendiği ancak raporun henüz mahkemeye ulaşmadığı öğrenildi.

NE OLMUŞTU?

TÜRSAB avukatları, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet gerçekleştirdiği iddiasıyla online rezervasyon portalı Booking.com aleyhine faaliyetlerinin durdurulması talebiyle dava açmıştı.

Davayı 29 Mart 2017'de kabul eden mahkeme, booking.com şirketinin, internet adresi üzerinden ve oluşturulacak başka bir adres üzerinden, Türkiye'deki otel, konaklama tesislerinin pazarlanması ve pazarlanmasına aracılık edilmesi yönündeki faaliyetinin durdurulmasına, bu konuda Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu'na (BTK) yazı yazılmasına karar vermişti.
Davalı Booking.com'un avukatları, Türkiye'deki faaliyetlerin tedbiren durdurulması kararına itiraz etmiş, itirazı değerlendiren mahkeme, 26 Mayıs 2017'de verdiği kararla, bu itirazları reddetmişti.

Mahkeme ayrıca bir önceki celse, İstanbul, Marmara ve Boğaziçi üniversitelerinin vergi ve ticaret hukuku konularında uzman öğretim üyeleri arasında belirlenecek bilirkişi heyeti tarafından rapor düzenlenmesine karar vermişti.

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