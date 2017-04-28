Booking.com yasağı pahalıya mal olunca Bakanlık yeni uyandı

Turizm bir türlü toparlanamazken booking.com’un faaliyetlerinin durdurulmasına ilişkin bir soru sorulan Zeybekci, “Ne yapmalı, ne etmeli bunları Türkiye’ye getirmeli. Turizmde dünyada 6’ncı, Avrupa’nın 4’üncü büyük destinasyonu” dedi.





‘Vergiyse derdi, sıfırlarız’





Milyonlarca insanın kullandığı online rezervasyon sitesinin Türkiye’de kullanılamaması karşısında gerekirse kendisinin ekonomi bakanı olarak temasa geçeceğini belirten Zeybekci, şöyle devam etti: “Ne istiyorsun kardeşim, gel buraya. Türkiye’de kayıt altına girmek, büro açmak, faaliyet yapmak için ne istiyorsun? Bizde şu anda dünyanın en iddialı yatırım teşvik sistemi var. Proje bazlı yatırım teşvik sistemi. İstedikleri her desteği verebiliriz. Vergiyse derdi, vergiyi sıfırlayabiliriz.”





Olması gerekenin booking.com’un Türkiye’de ofis açmak olduğunu belirten Zeybekci, “Hedefimiz dünyada ilk üç, Avrupa’da birinci olmak. Böyle olunca çağın enstrümanlarını kullanmamız gerekiyor” diye konuştu.