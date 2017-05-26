Samanyolu Haber /Gündem / Booking.com’un yasağı devam edecek.... /26 Mayıs 2017 12:16

Booking.com’un yasağı devam edecek....

Haksız rekabete yol açtığı gerekçesiyle Türkiye’deki kullanıcıların erişimine engellenen, online rezervasyon sitesi Booking.com’un mahkemeye yaptığı itiraz reddedildi.

SHABER3.COM

 İstanbul 5’inci Asliye Ticaret Mahkemesi’nde görülen Booking.com’un itiraz talebine yönelik karar duruşmasına tur ve turizm şirketleri akın etti.

Dokuz tur, dokuz otel ve turizm şirketi ve üç gerçek kişi ile Bodrum Turistik Otel İşletmecileri Derneği ve Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) katıldığı duruşmada tarafları dinleyen mahkeme heyeti, booking.com’a konan ihtiyati tedbir kararını kaldırmadı.

Ne olmuştu?

TÜRSAB, Booking.com’a, seyahat acentelerine karşı haksız rekabet oluşturduğu gerekçesiyle dava açmıştı. Mahkeme, sitenin Türkiye’ye yönelik faaliyetlerinin tedbiren durdurulmasına karar vermişti. Booking.com kararı temyize götüreceğini açıklamıştı.

Booking.com “Tüm faaliyetlerimiz Türkiye’nin yasalarına uygun yürütülmektedir” açıklamasını yaparken, Türkiye’nin birçok noktasında otelciler TÜRSAB’a tepki göstermişti.

Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB), mahkemenin aldığı ihtiyati tedbir kararının iptali için mahkemeye başvurmuş ancak reddedilmişti. Son ret kararı da Booking.com’un itirazına geldi.
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