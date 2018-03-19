Samanyolu Haber /Ekonomi / Booking.com şu an için kapalı kalacak /19 Mart 2018 13:22

Booking.com şu an için kapalı kalacak

Booking.com'un bu sene yaz sezonu açılmadan erişime açılmasıyla ilgili beklenti suya düştü

SHABER3.COM

Türkiye’de erişime engellenen Booking.com’un Türkiye’de bir ofis açması ve fatura kesmesi yönündeki beklentilerin yüksek olduğunu kaydeden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şu ana kadar ise bir gelişme olmadığını söyledi. 

Booking.com şirketiyle yapılan görüşmelerde bir gelişme olup olmadığına yönelik soru üzerine turizm sezonunun artık başladığını vurgulayan Zeybekci, sezon başlamadan önce bu konuda gelişme beklediğini anımsatarak, "Türkiye'de Booking'in bir ofis açmasını, mahkemede faaliyetleri yasaklayan sebepleri ortadan kaldırmaya yarayacak bir ofis açmasını ve Türkiye'de fatura kesmesiyle ilgili beklentimiz yüksekti. Şu anda kadar bir gelişme olmadı ama olmasını hala bekliyoruz " dedi.
Samanyoluhaber'e Patreon ile sahip çıkın!
<< Önceki Haber Booking.com şu an için kapalı kalacak Sonraki Haber >>

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Almanya suikast iddialarına karşı alarmda

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

Her mü’min için istenen, dilenen hedef olmalı

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

15 Temmuz ile ilgili flaş iddia...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

28 Şubat davasında savcı müebbet istedi...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

AB'den anti demokratik yönetimlere fren...

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

Avustralya’da otomobil yayaların arasına daldı!

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

AKP tetikçisi Cem Küçük canlı yayında infaz listesi verdi

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Toplumun ne kadar vahşi olduğunu gördük

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Enes Kanter hakkında dava açıldı

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama

Hocaefendi'nin avukatlarından açıklama
ÖNE ÇIKAN HABERLER
  • Samanyolu Haber Facebook Sayfası
  • Samanyolu Haber Twitter Sayfası
  • Samanyolu Haber Google Plus
RSS Haber
Haberi sitene ekle
Samanyolu Haber Mobil Sitene Ekle RSS Sayfaları Bize Ulaşın
15:14:00