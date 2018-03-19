Booking.com şu an için kapalı kalacak

Türkiye’de erişime engellenen Booking.com’un Türkiye’de bir ofis açması ve fatura kesmesi yönündeki beklentilerin yüksek olduğunu kaydeden Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, şu ana kadar ise bir gelişme olmadığını söyledi.





Booking.com şirketiyle yapılan görüşmelerde bir gelişme olup olmadığına yönelik soru üzerine turizm sezonunun artık başladığını vurgulayan Zeybekci, sezon başlamadan önce bu konuda gelişme beklediğini anımsatarak, "Türkiye'de Booking'in bir ofis açmasını, mahkemede faaliyetleri yasaklayan sebepleri ortadan kaldırmaya yarayacak bir ofis açmasını ve Türkiye'de fatura kesmesiyle ilgili beklentimiz yüksekti. Şu anda kadar bir gelişme olmadı ama olmasını hala bekliyoruz " dedi.