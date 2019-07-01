Samanyolu Haber /Gündem / Bomba kulis: Erken seçim için o tarih konuşuluyor /01 Temmuz 2019 19:45

Bomba kulis: Erken seçim için o tarih konuşuluyor

İstanbul'un tekrar kaybedilmesiyle yerel seçimlerden ikinci bir darbe alan AKP'de erken seçim gündemden düşmezken, tarih de belli olmaya başladı.

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Cumhur İttifakı’nın İstanbul seçimini 9 puan gibi açık bir farkla kaybetmesinin ardından ilk gündeme gelen konu erken seçim oldu.

Hem iktidar hem de muhalefet kulislerinde ekonomiden dış politikaya birçok sorunun kriz noktasına geldiği, iktidarın Türkiye’yi bu haliyle 2023’e taşıyamayacağı konuşuluyor. Hatta tarih de veriliyor. Hem iktidar hem de muhalefet kulisinde en çok dile getirilen erken seçim tarihi 2020 sonbaharı. 

Seçimden başarıyla çıkan CHP ve İYİ Parti’de de erken seçim talebi yok. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, “Ülkenin çok ciddi sorunları var. Bir seçim isteğimiz talebimiz yok” dedi. 

Devlet Bahçeli, seçim akşamı yaptığı ilk açıklamada “yeni bir erken seçim bahsi açmayı” ülke açısından en büyük kötülük olarak değerlendirdi. AKP’den gelen açıklamalar da Türkiye’nin seçim gündeminden uzaklaşıp asıl sorunlarına yoğunlaşması gerektiği yönündeydi.

Açıklamalar böyle ama erken seçim için “şimdilik yok” demek daha doğru.
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