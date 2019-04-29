Samanyolu Haber /Gündem / Bolu'da yeni skandal: Ayda 6 maaş birden alıyormuş! /29 Nisan 2019 12:59

Bolu'da yeni skandal: Ayda 6 maaş birden alıyormuş!

Bolu'da yeni skandal: Ayda 6 maaş birden alıyormuş! AKP Bolu Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler’in çalışmadan maaş aldığı Bolu Belediyesi'ne 10 yıl önce itfaiye eri kadrosuyla giren Serkan Ilgaz’ın 6 üst düzey görevi birden yürüterek, her biri için ayrı maaş aldığı ortaya çıktı.

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31 Mart seçimleri sonrası AKP belediyelerindeki yolsuzluklara ilişkin yeni bilgiler ortaya çıkmaya devam ediyor.

AKP Bolu Kadın Kolları Başkanı Arzu Güler’in çalışmadığı halde Bolu Belediyesi’nden maaş aldığının anlaşılmasının ardından itfaiye eri skandalı ortaya çıktı.

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, belediyeye 10 yıl önce itfaiye eri kadrosuyla giren Serkan Ilgaz’ın 6 üst düzey görevi birden yürüterek, her biri için ayrı maaş aldığı belirlendi.

Görevlerinden alınarak itfaiye eri kadrosuna geri gönderilen ve eşi belediye kadrosunda çalışan Ilgaz’ın şehir dışında yaşayan kız kardeşini de belediyede çalışıyor gibi gösterilerek maaş ödendiği iddia edildi.

Ilgaz’ın özel kalem müdür vekilliği, insan kaynakları birim sorumluluğu, belediye bünyesindeki “Tabiatın Kalbi Bolu” şirketinin yönetim kurulu üyeliği, iş sağlığı ve güvenliği uzmanlığı, belediye bilişim birim sorumluluğu ve halk ekmek fırın müdür vekilliği görevlerinin hepsini birden yürüttüğü belirlendi.

Bolu Belediyesi bünyesindeki Tabiatın Kalbi Bolu şirketinden 10 bin lira maaş aldığı belirtilen Serkan Ilgaz’ın, ayrıca 6 ayrı biriminden de ayrı ayrı maaşlar aldığı kaydedildi. Eski AKP’li belediye başkanı Alaaddin Yılmaz’ın uzaktan akrabası olduğu öğrenilen Ilgaz, Tanju Özcan’ın talimatıyla 10 yıl önce göreve başladığı itfaiye eri kadrosuna gönderildi.
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