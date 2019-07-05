Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi'nde 'kayyım' rektöre protesto /05 Temmuz 2019 20:23

Boğaziçi'nde 'kayyım' rektöre protesto

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde "kayyım rektör" olarak nitelendirilen Mehmed Özkan protesto edildi. Öğrenciler, Özkan konuştuğu sırada alkış ve ıslıklarla tepki gösterdi.

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Boğaziçi Üniversitesi’ndeki mezuniyet töreninde, öğrenciler tarafından “kayyım rektör” olarak nitelendirilen Mehmed Özkan protesto edildi.

Rektörlük seçimlerine katılmamasına rağmen 12 Kasım 2017’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından rektörlüğe atanan Mehmed Özkan, mezuniyet töreninde konuşma yapmak üzere kürsüye çıktığı sırada protesto edildi. Öğrenciler kürsüye sırtlarını dönerek Özkan’a ıslık ve alkışlarla tepki gösterdi.

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Mehmed Özkan 2017 ve 2018 yıllarında gerçekleşen mezuniyet törenlerinde de protesto edilmişti.

Öğrenciler törende, “Barış İçin Akademisyenler” bildirisini imzalayan ve Fransa’da gerçekleşen bir konferans gerekçe gösterilerek tutuklanan Tuna Altınel’in serbest bırakılmasını da istediler.


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