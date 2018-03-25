Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçili öğrencilere yönelik yeni gözaltılar /25 Mart 2018 13:48

Boğaziçili öğrencilere yönelik yeni gözaltılar

Erdoğan’ın hedef göstermesi ardından üniversite öğrencilerinin kaldığı yurt ve evlere baskın düzenlendi. Marksist Fikir Topluluğu üyesi 3 öğrenci gözaltına alındı. Gözaltı listesinde 8 öğrencinin ismi bulunduğu bildirildi.

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Tayyip Erdoğan’ın dün Samsun’da “Komünist gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” sözleriyle hedef aldığı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin evlerine ve kaldığı yurtlara bu sabah baskın düzenlendiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre Marksist Fikir Topluluğu (MFT) üyesi 3 öğrenci gözaltına alındı. Polisin elinde 8 kişilik gözaltı listesi olduğu belirtiliyor. Gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi. 

19 Mart’tan bu yana gözaltına alınan öğrenci sayısının 9'a yükseldiği ve bunlardan 4’ünün Marksist Fikir Topluluğu üyesi olduğu belirtildi. 

ERDOĞAN DÜN HEDEF GÖSTERMİŞTİ

Tayyip Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi’ni hedef almış, “O komünist, o vatan haini, terörist gençler onların masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” demişti. 
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