Boğaziçili öğrencilere yönelik yeni gözaltılar

Tayyip Erdoğan’ın dün Samsun’da “Komünist gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” sözleriyle hedef aldığı Boğaziçi Üniversitesi öğrencilerinin evlerine ve kaldığı yurtlara bu sabah baskın düzenlendiği bildirildi. Edinilen bilgilere göre Marksist Fikir Topluluğu (MFT) üyesi 3 öğrenci gözaltına alındı. Polisin elinde 8 kişilik gözaltı listesi olduğu belirtiliyor. Gözaltı sayısının artabileceği kaydedildi.







19 Mart’tan bu yana gözaltına alınan öğrenci sayısının 9'a yükseldiği ve bunlardan 4’ünün Marksist Fikir Topluluğu üyesi olduğu belirtildi.





ERDOĞAN DÜN HEDEF GÖSTERMİŞTİ





Tayyip Erdoğan Boğaziçi Üniversitesi’ni hedef almış, “O komünist, o vatan haini, terörist gençler onların masalarını dağıtıyor. O terörist gençlerle ilgili her türlü çalışmayı yapıyoruz. Bu gençlere üniversitede okuma hakkı vermeyeceğiz” demişti.

