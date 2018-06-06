Boğaziçili öğrenciler tahliye edildi....

İstanbul 32. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmaya, 14 tutuklu sanık ve bazı tutuksuz sanıklar katıldı. Çok sayıda sanık avukatının yanı sıra sanık öğrencilerin yakınları, CHP Milletvekilleri Sezgin Tanrıkulu, Ali Şeker, Selina Doğan ve basın mensupları da duruşmada hazır bulundu.





CHP'li Şeker ile Mahkeme Başkanı arasında tartışma





Duruşmanın başlayacağı sırada mahkeme başkanı salonun çok kalabalık olduğunu ve ayakta bulunanların sağlıklı bir yargılama yapılabilmesi için salondan çıkmasını istedi. CHP'li Ali Şeker ve bazı izleyicilerin buna tepki göstermesi üzerine mahkeme başkanı "Ortamı germeyi mi geldiniz?" deyince Ali Şeker de "Hayır, adil yargılama yapılıp yapılmadığını izlemeye geldim" dedi.





Kısa süreli tartışmanın ardından ayakta bulunan izleyiciler salondan çıkarılmasıyla sanık savunmalarına geçildi.