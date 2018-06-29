Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinde rektöre protesto /29 Haziran 2018 14:29

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyetinde rektöre protesto

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan protesto edildi.

SHABER3.COM

Boğaziçi Üniversitesi 2017 – 2018 akademik yıl mezuniyet töreni, üniversitenin Uçaksavar Spor Tesisleri’nde yapıldı. Törende mezun olan Boğaziçililer pankart ve dövizlerle yürüdü. Mezunlar yerlerini aldıktan sonra Rektör Prof. Dr. Mehmed Özkan konuşma yapmak üzere kürsüye çıktı. Özkan sözlerine başladığı sırada, mezunlar ayağa kalkarak sırtlarını kürsüye döndü. Bu sırada eline LGBTİ bayrağı alan bazı mezunlar kürsünün önüne gitti. Mezunlara tribünlerde bekleyen aileler de destek verdi. Rektör Özkan protestolar arasında konuşmasını yaptı. Törende toplam 2 bin 391 öğrenci kep attı.

İŞTE PANKARTLARDAN BAZILARI

Öğrencilerin geçit töreninde birbirinden ilginç pankart ve dövizler de güne damga vurdu. İşte o pankart ve dövizlerden bazıları:

“Bir seans terapi eşittir 20 kilo soğan…”

“Savaşın açtığı yarayı psikologlar kapatamaz…”

“Bu pankart sansür yedi…”

“Kedisiyle, köpeğiyle, öğrencisiyle Boğaziçi özgür kalacak…”

“Türkiye’de üniversiteler mitoz bölünüyor…”

Bu arada, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollağolu’nun seçimler öncesinde attığı bir Tweet’e de bol bol gönderme vardı.

“Özgür düşünce elden GİDİYEAAHH…”

Türk Dili Edebiyatı Bölümü öğrencilerinin geçişi sırasında ise şu döviz dikkat çekiciydi:

“Türkçe elden GİDİYEEAAHH…”


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