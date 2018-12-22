Samanyolu Haber /Gündem / Boğaziçi fiilen imara açılıyor /22 Aralık 2018 14:30

Boğaziçi fiilen imara açılıyor

Köprü geçiş cezalarına affı da içeren kanun teklifinde imar barışı ile ilgili önemli bir madde yer aldı. Sarıyer, Üsküdar, Beykoz ilçelerinin Boğaziçi ön görünüm kabul edilen sınırları da imar barışı kapsamına alınacak. Teklifin kabul edilmesi durumunda Boğaziçi'nin tamamı yasadan faydalanacak

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TBMM Başkanlığı'na sunulan Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nde imar barışına ilişkin önemli bir madde de yer aldı.

Teklifin 2. Maddesi ile Boğaziçi sahil şeridi ve öngörünüm bölgesi içerisinde belirlenen alanlardaki taşınmaz maliklerin yapı kayıt belgesinden faydalanması amaçlanıyor.

Habertürk'ten Esra Nehir'in aktardığı bilgilere göre teklifin yasalaşması durumunda Sarıyer, Üsküdar, Beykoz ilçelerinin Boğaziçi ön görünüm kabul edilen sınırları da imar barışı kapsamına alınacak. Böylece Boğaziçi'nin tamamı imar barışına ilave edilmiş olacak.

İmar barışı kapsamına yeni ilave edilecek bölgeler için 31 Aralık'ta bitecek başvuru süresinin uzatılmasının da değerlendirildiği öğrenildi.

960 sayılı Boğaziçi Kanunu’nda tanımlanan Boğaziçi Sahil Şeridi ve öngörünüm bölgesine ait kroki ile sınır ve koordinat listesini değiştiren yasa tasarısında yeni kroki ise şöyle sunuldu:

EYLÜL AYINDA GÜNDEME GELMİŞTİ

Boğaziçi'nin de imar barışı kapsamına alınması Eylül ayında gündeme getirilmişti. Eleştiriler üzerine Boğaziçi'nin imar barışı kapsamına alınması rafa kaldırılmıştı.

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