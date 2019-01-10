Samanyolu Haber /Gündem / Boğaz gemi trafiğine kapatıldı /10 Ocak 2019 21:41

Boğaz gemi trafiğine kapatıldı

İstanbul Boğazı'nda fırtına nedeniyle gemi trafiği çift yönlü olarak askıya alındı.

SHABER3.COM

Meteorolojinin Yalova ve İstanbul için kuvvetli fırtına uyarısının ardından akşam saatlerinde İstanbul Boğazı'nda rüzgar şiddetini arttırdı. Bu nedenle boğazda gemi geçişleri çift yönlü olarak askıya alındı. Gemiler, Marmara Denizi'nde Zeytinburnu açıklarında demirledi. Karadeniz'de ise gemiler, Kumköy açıklarında bekletildi.

Boğaz'da demirleyen irili ufaklı tekneler ise dalgalar yüzünden batma tehlikesi geçirdi. Arnavutköy sahilde bir sürat teknesinin gündüz kuvvetli rüzgar ve dalgalar nedeniyle battığı öğrenildi.

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